 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Ушаков заявил, что резиденцию Путина атаковали дронами дальнего действия

Ушаков: атака ВСУ на резиденцию Путина произошла сразу после встречи США и Киева
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Атака ВСУ при помощи дронов на резиденцию российского лидера Владимира Путина состоялась фактически сразу после переговоров США и Украины. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, его слова передает корреспондент РБК.

«Владимир Путин обратил внимание своего коллеги Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку», — сказал Ушаков на брифинге. Он отметил, что Киев применил беспилотники дальнего действия.

Ушаков заявил, что резиденцию Путина атаковали дронами дальнего действия
Video

Ранее Ушаков заявил, что Трамп был шокирован данными о попытке Украины атаковать беспилотниками резиденцию Путина в Новгородской области. Там расположена резиденция «Долгие Бороды». Он добавил, что после произошедшего по целому ряду достигнутых договоренностей позиции России будут пересмотрены.

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия. Действия Украины не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены, подчеркнул министр.

Кремль счел предложения Украины «полем для интерпретаций»
Политика
Юрий Ушаков

В ночь на 29 декабря во Флориде завершилась четвертая в этом году встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Стороны обсудили аспекты представленного украинским лидером мирного плана из 20 пунктов. По итогам беседы американский лидер оценил в 95% прогресс на переговорах с Зеленским.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Юрий Ушаков ВСУ резиденции переговоры Украина США
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Ушаков раскрыл реакцию Трампа на данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Политика
Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию Путина
Политика
Трамп оценил в 95% прогресс на переговорах с Зеленским
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 17:34
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге Общество, 21:50
В Петербурге за организацию взрыва задержали главу муниципалитета Политика, 21:48
Минобороны раскрыло детали отражения атаки на резиденцию Путина Политика, 21:47
Трамп фразой «очень плохо» прокомментировал атаку на резиденцию Путина Политика, 21:43
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
Ушаков заявил, что резиденцию Путина атаковали дронами дальнего действия Политика, 21:35
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 21:33
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:29
Nestle начала увольнения и реорганизацию после смены гендиректора Бизнес, 21:14
Бывший финский депутат получил убежище в России Политика, 21:10
Зеленский допустил удар России по правительственным зданиям в Киеве Политика, 21:10
Путин назвал яркой и уверенной победу Горячкиной на ЧМ по рапиду Спорт, 21:06
Какой штраф за перегруз автомобиля в 2026 году Авто, 20:50
Захарян пропустил тренировку «Реал Сосьедад» из-за болезни Спорт, 20:46