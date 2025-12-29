Ушаков заявил, что резиденцию Путина атаковали дронами дальнего действия

Ушаков: атака ВСУ на резиденцию Путина произошла сразу после встречи США и Киева

Фото: София Гатилова / Reuters

Атака ВСУ при помощи дронов на резиденцию российского лидера Владимира Путина состоялась фактически сразу после переговоров США и Украины. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, его слова передает корреспондент РБК.

«Владимир Путин обратил внимание своего коллеги Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку», — сказал Ушаков на брифинге. Он отметил, что Киев применил беспилотники дальнего действия.

Ранее Ушаков заявил, что Трамп был шокирован данными о попытке Украины атаковать беспилотниками резиденцию Путина в Новгородской области. Там расположена резиденция «Долгие Бороды». Он добавил, что после произошедшего по целому ряду достигнутых договоренностей позиции России будут пересмотрены.

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия. Действия Украины не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены, подчеркнул министр.

В ночь на 29 декабря во Флориде завершилась четвертая в этом году встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Стороны обсудили аспекты представленного украинским лидером мирного плана из 20 пунктов. По итогам беседы американский лидер оценил в 95% прогресс на переговорах с Зеленским.