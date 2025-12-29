Кремль счел предложения Украины «полем для интерпретаций»

Трамп сообщил Путину, что на переговорах с Зеленским рекомендовал ему «даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил», а ориентироваться на реальное завершение конфликта, сказал помощник президента Ушаков

Юрий Ушаков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным проинформировал его о некоторых предложениях Украины по завершению конфликта, заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков по итогам беседы.

«Дональд Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах, идущих именно в этом направлении, но все равно, по нашей оценке, оставляющих киевским властям поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств», — сказал он.

Американский лидер сообщил, что на переговорах с Владимиром Зеленским рекомендовал ему «даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта», рассказал помощник Путина.

По его словам, президент России выразил готовность Москвы «плотно и плодотворно» работать с Вашингтоном для «поиска путей достижения мира».

Путин и Трамп «весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее», добавил Ушаков.

Американский президент провел «позитивный телефонный разговор» с российским коллегой, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в X.

Трамп пообещал позвонить Путину после переговоров с украинским лидером в Мар-а-Лаго. Они также созвонились перед встречей во Флориде.

Глава Белого дома назвал переговоры с украинским президентом «отличными». По его словам, стороны существенно приблизились к завершению конфликта. Трамп уточнил, что в ходе встречи были охвачены «практически все темы», но остаются «один-два очень сложных, болезненных вопроса», в первую очередь вопрос территорий.

Зеленский сообщил, что подготовленный Киевом мирный план из 20 пунктов, в частности, согласован на 90%, гарантии безопасности между Украиной и США — на 100%, гарантии безопасности между Украиной, США и Европой — почти на 100%. Он не исключил, что в январе в США могут пройти переговоры с украинской и европейской делегациями.

Трамп считает, что на встрече удалось добиться 95% прогресса. «Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили, кто-то сказал бы, на 95%, — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», — подчеркнул американский президент.