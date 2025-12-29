 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп оценил в 95% прогресс на переговорах с Зеленским

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
По словам Трампа, осталось еще 1-2 ключевые проблемы, которые необходимо решить. Общий прогресс на переговорах составил 95%, отметил президент

Американский президент Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский на переговорах добились 95% прогресса. РБК ведет прямую трансляцию с пресс-конференции Трампа и Зеленского.

«Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили — кто-то сказал бы, на 95 процентов — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», — сказал президент США.

Отвечая на вопрос насколько стороны продвинулись в вопросе обеспечения гарантий безопасности, Трамп также оценил прогресс в 95%.

«Но я не люблю говорить в процентах. Я просто считаю, что у нас все очень хорошо получается. Мы, возможно, очень близки. Есть одна или две очень колючие проблемы, очень сложные вопросы», — заявил Трамп.

Трамп допустил, что Украине нужно будет провести референдум
Политика

В начале декабря госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевым пунктом спора оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса.

Встреча лидеров США и Украины прошла в штате Флорида на территории поместья Мар-а-Лаго, принадлежащего Трампу. Основной темой обсуждения стал мирный план из 20 пунктов, разработанный украинской стороной.

Перед началом переговоров Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, выразив уверенность, что оба лидера стремятся к заключению соглашения и настроены на мирное урегулирование конфликта. После переговоров он позвонит Путину еще раз.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Дональд Трамп Владимир Зеленский переговоры Прогресс
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
