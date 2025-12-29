Суд оставил в СИЗО экс-депутата Думы Вороновского по делу о коррупции

Video

Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца арест бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, арестованного по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Вороновского арестовали 3 декабря. Его обвинили в получении взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). Максимальное наказание ней — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Депутат Константин Затулин пояснил, что бывший депутат Госдумы получил взятку в размере 25 млн руб. от руководителя строительно-дорожной компании из Дагомыса. По его словам, Вороновский не признал вину. Сам экс-депутат заявил, что готов сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.

Госдума лишила Вороновского мандата 2 декабря. Место Вороновского в Думе передали члену Законодательного собрания Краснодарского края и замначальника управления общественных расследований в социально-экономической сфере Народного фронта Валерию Горюханову.