Политика⁠,
0

ЦИК передала мандат арестованного Вороновского кубанскому депутату

ЦИК передала мандат арестованного Вороновского кубанскому депутату Горюханову
Решение о назначении Горюханова депутатом принял генсовет «Единой России» 12 декабря. В начале месяца Вороновского лишили мандата и арестовали за взятку
Анатолий Вороновский
Анатолий Вороновский (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 24 декабря приняла решение о передаче мандата экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского, арестованного по делу о взятке, члену Законодательного собрания Краснодарского края и замначальника управления общественных расследований в социально-экономической сфере Народного фронта Валерию Горюханову.

«Решение принято», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС. Затем ЦИК зарегистрировала Горюханова депутатом Госдумы.

О том, что мандат Вороновского перейдет Горюханову, стало известно 12 декабря. Решение принял генсовет «Единой России» на своем заседании, сообщал корреспондент РБК.

Согласно данным с сайта заксобрания Кубани, Горюханов родился в 1990 году. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «госуправление», магистратуру ВШЭ по направлению подготовки «юриспруденция», а также аспирантуру Финансового университета при правительстве по направлению подготовки «юриспруденция». В этом году, по данным ТАСС, стал финалистом проекта «Лидеры России. Политика».

Мандат арестованного депутата получит расследователь «Народного фронта»
Политика
Валерий Горюханов

Горюханов ранее сообщил РБК, что в приоритете у него проблема Сочинского национального парка, где, по докладу главы исполкома Народного фронта, действуют серые туристические схемы. Он также намерен заниматься вопросами социальных объектов, транспорта и школьного питания в Краснодарском крае. Источник в партии отметил, что решения о дальнейшей политической судьбе Горюханова пока нет.

Госдума лишила Вороновского мандата 2 декабря. Тот написал заявление о прекращении депутатских полномочий после возбуждения против него уголовного дела. 3 декабря Вороновский был арестован в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере.

Депутат Константин Затулин утверждает, что в деле Вороновского речь идет о взятке в размере 25 млн руб. По его информации, деньги бывший депутат получил от руководителя строительно-дорожной фирмы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

