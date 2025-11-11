Затулин: Вороновского обвиняют во взятке в 25 млн рублей от фирмы из Дагомыса

В Госдуме раскрыли детали о взятке, в которой подозревают Вороновского

Лишенный депутатской неприкосновенности Вороновский подозревается в получении 25 млн руб. от дорожной компании из Дагомыса, заявил Затулин. Ранее депутат был министром транспорта Краснодарского края и советником губернатора

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / TACC

Лишенный депутатской неприкосновенности Анатолий Вороновский подозревается в получении взятки в размере 25 млн руб. от строительно- дорожной компании из Дагомыса, сообщил в своем телеграм-канале первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Представление о лишении его неприкосновенности было выдвинуто Генеральной прокуратурой России в связи с подозрениями на получении взятки в особо крупном размере (25 млн руб.) от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы Напсо», — написал он. Депутат Госдумы Юрий Напсо уточнил РБК, что это его однофамилец.

Затулин рассказал, что в своем выступлении на сегодняшнем заседании Госдумы Вороновский заявил о своем желании сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Он не намерен скрываться от следствия и сдал свой заграничный паспорт, подчеркнул Затулин.

11 ноября Госдума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности Вороновского. Депутаты приняли решение единогласно. Теперь против него можно будет возбудить уголовное дело о взятке.

При этом изначально Генпрокуратура запрашивала согласие Думы также на задержание Вороновского, его арест и проведение обысков, однако депутаты и прокуратура пришли к соглашению, уточнил глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

Вороновский был избран в Государственную Думу VIII созыва по списку «Единой России» от Краснодарского края. До этого занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2019-2021 годах. Перед этим он успел поработать главой департамента транспорта региона, а также министром транспорта и дорожного хозяйства области.