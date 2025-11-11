В Госдуме раскрыли детали о взятке, в которой подозревают Вороновского
Лишенный депутатской неприкосновенности Анатолий Вороновский подозревается в получении взятки в размере 25 млн руб. от строительно- дорожной компании из Дагомыса, сообщил в своем телеграм-канале первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Представление о лишении его неприкосновенности было выдвинуто Генеральной прокуратурой России в связи с подозрениями на получении взятки в особо крупном размере (25 млн руб.) от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы Напсо», — написал он. Депутат Госдумы Юрий Напсо уточнил РБК, что это его однофамилец.
Затулин рассказал, что в своем выступлении на сегодняшнем заседании Госдумы Вороновский заявил о своем желании сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Он не намерен скрываться от следствия и сдал свой заграничный паспорт, подчеркнул Затулин.
11 ноября Госдума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности Вороновского. Депутаты приняли решение единогласно. Теперь против него можно будет возбудить уголовное дело о взятке.
При этом изначально Генпрокуратура запрашивала согласие Думы также на задержание Вороновского, его арест и проведение обысков, однако депутаты и прокуратура пришли к соглашению, уточнил глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.
Вороновский был избран в Государственную Думу VIII созыва по списку «Единой России» от Краснодарского края. До этого занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2019-2021 годах. Перед этим он успел поработать главой департамента транспорта региона, а также министром транспорта и дорожного хозяйства области.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой