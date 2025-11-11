 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

В Госдуме раскрыли детали о взятке, в которой подозревают Вороновского

Затулин: Вороновского обвиняют во взятке в 25 млн рублей от фирмы из Дагомыса
Лишенный депутатской неприкосновенности Вороновский подозревается в получении 25 млн руб. от дорожной компании из Дагомыса, заявил Затулин. Ранее депутат был министром транспорта Краснодарского края и советником губернатора
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / TACC
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / TACC

Лишенный депутатской неприкосновенности Анатолий Вороновский подозревается в получении взятки в размере 25 млн руб. от строительно- дорожной компании из Дагомыса, сообщил в своем телеграм-канале первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Представление о лишении его неприкосновенности было выдвинуто Генеральной прокуратурой России в связи с подозрениями на получении взятки в особо крупном размере (25 млн руб.) от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы Напсо», — написал он. Депутат Госдумы Юрий Напсо уточнил РБК, что это его однофамилец.

Затулин рассказал, что в своем выступлении на сегодняшнем заседании Госдумы Вороновский заявил о своем желании сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Он не намерен скрываться от следствия и сдал свой заграничный паспорт, подчеркнул Затулин.

11 ноября Госдума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности Вороновского. Депутаты приняли решение единогласно. Теперь против него можно будет возбудить уголовное дело о взятке.

Депутата Вороновского заподозрили во взяточничестве
Политика
Анатолий Вороновский

При этом изначально Генпрокуратура запрашивала согласие Думы также на задержание Вороновского, его арест и проведение обысков, однако депутаты и прокуратура пришли к соглашению, уточнил глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

Вороновский был избран в Государственную Думу VIII созыва по списку «Единой России» от Краснодарского края. До этого занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2019-2021 годах. Перед этим он успел поработать главой департамента транспорта региона, а также министром транспорта и дорожного хозяйства области.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Валерия Доброва, Мария Лисицына Мария Лисицына
Депутаты взятки Госдума Анатолий Вороновский Константин Затулин

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Депутата Вороновского заподозрили во взяточничестве
Политика
Дума согласилась лишить неприкосновенности депутата Вороновского
Политика
Гуцан попросил лишить неприкосновенности депутата от «Единой России»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Число пострадавших при обрушении «Снежкома» увеличилось до трех человек Общество, 15:25
Вербовщик обещал российскому летчику за угон Миг-31 пиво и «пышногрудых» Политика, 15:22
Туристка из России умерла в гостинице в Анталии Общество, 15:21
Bloomberg рассказал о «настоящей драке» в Европе из-за активов ЛУКОЙЛа Политика, 15:16
Прокуратура Чечни начала проверку из-за обрушения балкона на похоронах Общество, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Судья позволил экс-замминистру обороны Попову не вставать на заседании Политика, 15:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
«Биннофарм Групп» расширила линейку препаратов для женского здоровья Пресс-релиз, 15:10
В Госдуме раскрыли детали о взятке, в которой подозревают Вороновского Политика, 15:04
Аэропорт Уфы закрыли для полетов Политика, 15:02
Китай обвинил США в краже биткоинов на $13 млрд Крипто, 14:57
SoftBank Group более чем в два раза увеличила прибыль благодаря ИИ Инвестиции, 14:57
У вас нет амбиций руководителя. Как развивать карьеру и расти в зарплате Образование, 14:56
Большинство пострадавших в ДТП с автобусом в Египте выписали из больницы Общество, 14:55