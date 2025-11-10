 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Депутата Вороновского заподозрили во взяточничестве

Депутата-единоросса Вороновского заподозрили во взяточничестве
Анатолий Вороновский
Анатолий Вороновский (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Вороновского подозревают в получении взятки. Об этом РБК сообщил председатель думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам Отари Аршба.

Как рассказали РБК два источника в Госдуме, Генпрокуратура возбудила уголовное дело о получении взятки лицом, занимающим государственную должность (ч. 4 ст. 290 УК).

Комиссия Думы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата-единоросса
Политика
Анатолий Вороновский

31 октября генеральный прокурор России Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении неприкосновенности депутата Вороновского. Сам парламентарий в тот же день заявил РБК, что не знает, с чем связаны претензии правоохранителей к нему. Впоследствии Вороновский перестал отвечать на звонки РБК.

В понедельник, 10 ноября, комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала нижней палате лишить Вороновского неприкосновенности.

Анатолий Вороновский является членом думского комитета по транспорту. В 2021 году его избрали депутатом Госдумы от Краснодарского края. До этого он работал в руководящих органах региона, в частности, возглавлял региональный департамент транспорта и являлся заместителем главы региона Вениамина Кондратьева.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Депутаты Госдума Единая Россия взяточничество
Анатолий Вороновский фото
Анатолий Вороновский
депутат Госдумы
28 декабря 1966 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Комиссия Думы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата-единоросса
Политика
Доступ к делу: преследования и лишения неприкосновенности парламентариев
Политика
Гуцан попросил лишить неприкосновенности депутата от «Единой России»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
В Литве решили не пускать зрителей на домашний матч сборной с Израилем Спорт, 22:22
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Депутата Вороновского заподозрили во взяточничестве Политика, 22:00
В Турции более тысячи футболистов отстранили по подозрению в ставках Спорт, 21:52
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Вышел трейлер фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина Общество, 21:38
В Белоруссии временно запретили продажу российских маршмеллоу Экономика, 21:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
США частично сняли санкции с Сирии Политика, 21:21
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 21:20
Уоррен Баффет направит на благотворительность акции на $1,3 млрд Инвестиции, 21:16
Мьянма стала первым иностранным эксплуатантом российских Ми-38Т Политика, 21:13
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 21:05
«Дом.РФ» сообщил о восстановлении спроса на новостройки Недвижимость, 20:52