Депутата Вороновского заподозрили во взяточничестве

Анатолий Вороновский (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Вороновского подозревают в получении взятки. Об этом РБК сообщил председатель думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам Отари Аршба.

Как рассказали РБК два источника в Госдуме, Генпрокуратура возбудила уголовное дело о получении взятки лицом, занимающим государственную должность (ч. 4 ст. 290 УК).

31 октября генеральный прокурор России Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении неприкосновенности депутата Вороновского. Сам парламентарий в тот же день заявил РБК, что не знает, с чем связаны претензии правоохранителей к нему. Впоследствии Вороновский перестал отвечать на звонки РБК.

В понедельник, 10 ноября, комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала нижней палате лишить Вороновского неприкосновенности.

Анатолий Вороновский является членом думского комитета по транспорту. В 2021 году его избрали депутатом Госдумы от Краснодарского края. До этого он работал в руководящих органах региона, в частности, возглавлял региональный департамент транспорта и являлся заместителем главы региона Вениамина Кондратьева.