Росавиация сообщила о спокойной обстановке в аэропортах Москвы
На фоне ограничений на использование воздушного пространства аэропорты Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Шереметьево и Внуково принимают и отправляют самолеты «по согласованию с соответствующими органами», написал он. Кореняко уточнил, что обстановка в терминалах «спокойная».
В Шереметьево с 17:00 действует план «Ковер». «Аэропорт не переполнен. Количество ожидающих пассажиров в зонах вылета не превышает нормативную пропускную способность», — говорится в сообщении в телеграм-канале воздушной гавани.
На фоне ограничений авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и Nordwind объявили об отмене и задержке некоторых рейсов.
Минобороны отчиталось, что с 18:00 до 20:00 над Россией сбили 83 беспилотника, из них 23 — над Московским регионом, в том числе 18 дронов, летевших на Москву.
