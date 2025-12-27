Росавиация заявила о спокойной ситуации в аэропортах Москвы на фоне ограничений

Росавиация сообщила о спокойной обстановке в аэропортах Москвы

На фоне ограничений на использование воздушного пространства аэропорты Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Шереметьево и Внуково принимают и отправляют самолеты «по согласованию с соответствующими органами», написал он. Кореняко уточнил, что обстановка в терминалах «спокойная».

В Шереметьево с 17:00 действует план «Ковер». «Аэропорт не переполнен. Количество ожидающих пассажиров в зонах вылета не превышает нормативную пропускную способность», — говорится в сообщении в телеграм-канале воздушной гавани.

На фоне ограничений авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и Nordwind объявили об отмене и задержке некоторых рейсов.

Минобороны отчиталось, что с 18:00 до 20:00 над Россией сбили 83 беспилотника, из них 23 — над Московским регионом, в том числе 18 дронов, летевших на Москву.