В Шереметьево 14 рейсов ушли на запасные аэродромы

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

В Шереметьево на фоне действия с 17:00 мск сигнала «Ковер» отменили два рейса, 14 ушли на запасной аэродром, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

«В период с 17:00 по 19:30: обеспечен прилет 19 рейсов; обеспечен вылет 24 рейсов», — рассказали в аэропорту, добавив, что три рейса Шереметьево принял как запасной аэродром.

В аэропорту добавили, что в течение указанного срока рейсов, которые задерживаются на вылет более, чем на два часа, нет. Как свидетельствует табло аэропорта, всего в период с 19:00 мск до полуночи, в Шереметьево 30 рейсов задерживается, еще четыре отменены.

Во Внуково, где также действуют временные ограничения, сообщили, что «авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания». Задержаны 15 авиарейсов, шесть рейсов отменены в период с 19.00 до полуночи, свидетельствует его табло.

РБК направил запрос в Шереметьево и Внуково.

Шереметьево ранее 27 декабря стал принимать и отправлять рейсы «по согласованию с соответствующими органами», сообщала Росавиация. В телеграм-канале аэропорта говорится: «Возможны корректировки в расписании полетов. информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний». Пассажиров призвали готовиться к «более длительному ожиданию при обслуживании рейсов.

«Аэрофлот» сообщил, что вынуждено корректирует расписание и переносит время вылета ряда рейсов. «Часть рейсов, направлявшихся в Москву, перенаправлены на запасные аэродромы в Домодедово, Нижний Новгород, Казань, Саратов. Перелет рейсов, ушедших на запасные аэродромы не московского авиаузла, в столицу ожидается после получения согласования о возможности посадки в Москве», — рассказали в авиакомпании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице за последние часы было сбито 26 дронов.