Над Россией перехватили 83 беспилотника за два часа
Силы ПВО уничтожили 83 украинских дрона над Россией за два часа, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Беспилотники были сбиты в период с 18:00 до 20:00 мск. Так, 48 БПЛА были уничтожены в небе над Брянской областью, 23 — над Московским регионом, в том числе 18 БПЛА, летевших на Москву. Еще девять беспилотников были сбиты над Калужской областью и по одному над Курской, Рязанской и Смоленской областями.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также отчитался о перехвате 48 БПЛА в регионе, уточнив, что пострадавших и разрушений нет.
Об уничтожении дронов, летевших на Москву, информировал также мэр столицы Сергей Собянин.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о перехвате девяти дронов над территориями Думиничского, Малоярославецкого, Ферзиковского муниципальных округов и города Обнинска.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах