Военная операция на Украине
0

Силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы ПВО перехватили еще шесть дронов на подлете к Москве, сообщает мэр Сергей Собянин в телеграм-канале. Позднее, в 19:20 мск, глава столицы отчитался о еще одном, седьмом сбитом дроне.

До того, в период с 16:53, Собянин сообщил о перехвате 19 летевших на столицу БПЛА.

Всего на момент публикации было сбито 26 БПЛА.

В Шереметьево и Внуково ограничили полеты
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Во Внуково уже чуть больше двух часов (с 17:14 и на момент публикации) действуют ограничения на полеты. До того, с 16:09 мск, аэропорт принимал и выпускал рейсы по согласованию с властями.

Шереметьево с 17:08 регулирует полеты по согласованию с соответствующими государственными органами.

Софья Полковникова
Москва дроны Сергей Собянин атака дронов
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
