В Шереметьево и Внуково ограничили полеты
В московском аэропорту Шереметьево ввели прием и выпуск рейсов по согласованию, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — написал он, предупредив о возможных корректировках расписания.
Во Внуково, где ранее действовали аналогичные меры, теперь полностью запрещены прием и отправка рейсов.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на подлете к городу сбили шесть беспилотников.
Материал дополняется
