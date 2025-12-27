В Шереметьево и Внуково ограничили полеты

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В московском аэропорту Шереметьево ввели прием и выпуск рейсов по согласованию, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — написал он, предупредив о возможных корректировках расписания.

Во Внуково, где ранее действовали аналогичные меры, теперь полностью запрещены прием и отправка рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на подлете к городу сбили шесть беспилотников.

Материал дополняется