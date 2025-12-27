 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Шереметьево и Внуково ограничили полеты

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В московском аэропорту Шереметьево ввели прием и выпуск рейсов по согласованию, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — написал он, предупредив о возможных корректировках расписания.

Во Внуково, где ранее действовали аналогичные меры, теперь полностью запрещены прием и отправка рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на подлете к городу сбили шесть беспилотников.

Материал дополняется

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
