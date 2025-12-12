В Шереметьево план «Ковер» ввели через 20 минут после отмены

Фото: Андрей Любимов / РБК

В столичном аэропорту Шереметьево снова ввели режим «Ковер», сообщила администрация воздушной гавани.

Предыдущий раз план «Ковер» действовал в районе аэропорта более четырех часов и был отменен в 13:11 мск.

Однако в 13:33 администрация сообщила, что временные ограничения в воздушном пространстве аэропорта введены снова.

«Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

Аэропорт продолжит работу, однако принимать и выпускать самолеты он будет по согласованию с «соответствующими органами».

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

С начала суток средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников, летевших на Москву.

На фоне атаки дронов приостанавливали работу столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. В 10:45 мск ограничения сняли.