Военная операция на Украине⁠,
0

Четыре авиакомпании России сообщили об отмене и задержке рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине

Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и Nordwind объявили о корректировке расписания рейсов из-за временных ограничений в московском аэропорту Шереметьево. Шереметьево и Внуково принимают и отправляют самолеты «по согласованию с соответствующими органами», заявила Росавиация.

«Аэрофлот» продолжает вынужденно корректировать расписание полетов 27 декабря в связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево и ряда других регионов России, путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — говорится в сообщении перевозчика в телеграм-канале.

«Победа» сообщила о задержке вылетов ряда рейсов «в связи с временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Москвы и Московской области». Часть самолетов, летевших в Москву, перенаправили на запасные аэродромы в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород, Саратов, Самару. «Перелет рейсов, ушедших на запасные аэродромы не московского авиаузла, в столицу ожидается после получения согласования о возможности посадки в Москве», — пояснила авиакомпания.

В Nordwind заявили, что из-за ограничений на полеты в аэропорту Шереметьево задержаны рейсы 27 декабря: N4-062 Казань — Москва, N4-3685 Москва — Утапао, N4-2065 Москва — Уфа, N4-2115 Москва — Новосибирск, N4-062 Казань — Москва, N4-059 Москва — Казань, N4-753 Казань — Новокузнецк, а также 28 декабря: N4-2066 Уфа — Москва, N4-2116 Новосибирск — Москва, N4-754 Новокузнецк — Казань.

О частичной отмене рейсов и переносе времени вылета некоторых самолетов объявила и авиакомпания «Россия» «в связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Шереметьево». Часть самолетов, летевших в Москву, «ушла» на запасные аэродромы в Самару и Нижний Новгород.

Кроме того, четыре рейса из Санкт-Петербурга в Москву задержаны в Пулково, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Еще 14 рейсов задержали в аэропорту Самары, два рейса — в аэропорту Саратова, передает «Регион 64». Три рейса Uzbekistan Airways из Ташкента, Намангана и Ферганы были перенаправлены в Минск и Уфу из-за ограничений во Внуково, сообщили в авиакомпании.

В Шереметьево сообщили об отмене двух рейсов в период с 17:00 по 19:30. Три рейса аэропорт принял в качестве запасного аэродрома, еще 14 рейсов ушли на запасной аэродром.

В Шереметьево и Внуково ограничили полеты
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 26 сбитых на подлете к Москве дронах.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Аэрофлот Шереметьево Nordwind авиакомпания Победа
