 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Волгограда приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock
Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock

В аэропорту Волгограда временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он.

В Шереметьево и Внуково ограничили полеты
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее ограничения были введены также в воздушных хабах Калуги (Грабцево), Ярославля (Туношна). Полеты запрещали также во Внуково, однако позже Кореняко сообщил, что аэропорту разрешено принимать и отправлять рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

Такие же меры действуют в Шереметьево.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Волгоград аэропорты приостановка полетов
Материалы по теме
Аэропорт Калуги приостановил полеты
Политика
Аэропорт Пензы на фоне опасности БПЛА приостановил полеты
Политика
Росавиация отменила ограничения на полеты в Израиль
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Путин встретился с Назарбаевым в Кремле Политика, 22:03
Герасимов пообещал продолжить наступление в Донбассе и Запорожье Политика, 21:56
Российского голкипера внесли в список травмированных в НХЛ Спорт, 21:50
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 21:46
В Италии раскрыли финансирование ХАМАС под видом благотворительных сборов Политика, 21:32
На электросамокаты предложили распространить балльную оценку локализации Политика, 21:25
«Вулверхэмптон» показал худший в истории АПЛ результат после 18 туров Спорт, 21:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп потребовал «опозорить» демократов публикацией файлов Эпштейна Политика, 21:09
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Путин заявил о «сведении к нулю» интереса России к выводу ВСУ из Донбасса Политика, 20:54
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 20:50
Герасимов доложил Путину о наступлении в Днепропетровской области Политика, 20:45
Российские военные заняли Родинское и Степногорск в ДНР и Запорожье Политика, 20:32
Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск Политика, 20:31