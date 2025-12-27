Аэропорт Волгограда приостановил полеты
В аэропорту Волгограда временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он.
Ранее ограничения были введены также в воздушных хабах Калуги (Грабцево), Ярославля (Туношна). Полеты запрещали также во Внуково, однако позже Кореняко сообщил, что аэропорту разрешено принимать и отправлять рейсы «по согласованию с соответствующими органами».
Такие же меры действуют в Шереметьево.
