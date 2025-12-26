Axios назвал дату встречи Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго
Президент США Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в это воскресенье, 28 декабря, сообщает журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на украинского чиновника.
По его информации, встреча пройдет в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Зеленский раннее сам подтвердил предстоящую встречу с Трампом, но не назвал ее даты. Свое заявление он сопроводил фразой: «Многое может решиться до Нового года».
Kyiv Post также писала, что «важные переговоры" Трампа и Зеленского могут пройти 28 декабря в Мар-а-Лаго.
«У нас есть несколько новых идей. Некоторые документы уже подготовлены. На мой взгляд, они почти готовы. А некоторые документы подготовлены полностью», - пояснил Зеленский.
Накануне, 25 декабря, он провел разговор со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.
20–21 декабря спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев принял участие в переговорах в Майами с Уиткоффом и Кушнером. Спецпосланник Трампа назвал переговоры продуктивными и конструктивными. Дмитриев по итогам переговоров ответил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорному процессу.
На встречах стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности и план экономического процветания Украины.
Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов, но по итогам переговоров в Женеве с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен. Помощник президента России Юрий Ушаков допускал недовольство Москвы некоторыми положениями нового мирного плана США и выразил мнение, что этот вариант документа будет ухудшен.
Материал дополняется
