Защита Лурье попросила Долину освободить квартиру до конца декабря

Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко попросила певицу Ларису Долину добровольно освободить квартиру в Хамовниках, которая по решению Верховного суда перешла Лурье, до 30 декабря. Об этом РБК сообщила сама Свириденко.

По словам защитницы, она лично просила адвоката Долиной Марию Пухову, чтобы певица освободила квартиру до указанной даты. Прямой связи с самой Долиной у защиты Лурье нет, добавила она. Кроме того, адвокаты Лурье не располагают информацией о том, освобождает ли Долина квартиру в текущее время.

Свириденко накануне просила разрешения войти в квартиру, чтобы оценить ее состояние, но и на это ответа не последовало. Данных, когда Долина передаст ключи, пока также нет, уточнила адвокат.

25 декабря Мосгорсуд принял решение выселить Долину из квартиры. Ранее, 16 декабря, Верховный суд признал право собственности на квартиру за покупательницей Лурье.

Свириденко после оглашения решения Мосгорсуда заявила, что певица продолжает жить в квартире. Она рассказала, что Долина попросила Лурье позволить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, до 1 марта, так как она не успевает собрать вещи.

Однако защитница Долиной Пухова в беседе с РБК опровергла заявление Свириденко о том, что артистка просила продлить проживание в квартире на несколько месяцев. Защитница подчеркнула, что «ни о каких нескольких месяцах вообще речь не шла».

Весной 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Лурье. Позже певица заявила, что стала жертвой мошенников, которые под видом операции по защите имущества вынудили ее срочно продать жилье и перевести деньги на подконтрольный им счет. Общий ущерб превысил 317 млн руб. Хамовнический суд в марте признал сделку недействительной и вернул квартиру Долиной, отказав Лурье в возврате денег, поскольку средства фактически получили преступники. Вышестоящие инстанции позже поддержали это решение. Лурье, считая себя добросовестным приобретателем, обжаловала решение в Верховном суде.