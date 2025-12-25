Долина и Лурье поспорили о сроках выселения певицы

Адвокат Долиной о просьбе остаться в квартире: ни о каких месяцах речь не шла

Адвокат покупательницы квартиры сообщила, что артистка попросила разрешить ей остаться в квартире еще на несколько месяцев. «Ни о каких нескольких месяцах вообще речь не шла», — заявила в ответ адвокат Долиной

Светлана Свириденко. и Полина Лурье (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в разговоре с РБК опровергла заявление представителя Полины Лурье Светланы Свириденко о том, что артистка попросила разрешить ей остаться в квартире еще на несколько месяцев. По словам Пуховой, «ни о каких нескольких месяцах вообще речь не шла».

«Первый раз об этом слышу. Вот вчера действительно направили проект мирового соглашения той стороне, в котором предложили выселиться до 10 января 2026 года», — пояснила она.

Однако, по словам адвоката певицы, никакого ответа они не получили.

«А сегодня прочитали кучу новостей со ссылкой на адвоката той стороны. Я, конечно, уверена, что, видимо, это какая-то клевета в отношении моей коллеги и что в действительности никакие заведомо ложные сведения адвокат Полины Лурье не распространяет», — добавила Пухова

Свириденко ранее рассказала, что Долина попросила Лурье, купившую у нее квартиру в Хамовниках, пожить там еще несколько месяцев, до 1 марта, так как она не успевает собрать вещи. Адвокат покупательницы уточнила, что Лурье не разрешит артистке жить в квартире после ее выселения. «Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — сказала Свириденко.

Артистка продала квартиру Лурье за 114 млн руб. летом прошлого года, но позже заявила, что была обманута мошенниками. Суды удовлетворили иски певицы, признав сделку недействительной. Однако на прошлой неделе Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал право собственности за Лурье.

25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры.