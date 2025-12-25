 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Долина и Лурье поспорили о сроках выселения певицы

Адвокат Долиной о просьбе остаться в квартире: ни о каких месяцах речь не шла
Адвокат покупательницы квартиры сообщила, что артистка попросила разрешить ей остаться в квартире еще на несколько месяцев. «Ни о каких нескольких месяцах вообще речь не шла», — заявила в ответ адвокат Долиной
Светлана Свириденко. и Полина Лурье
Светлана Свириденко. и Полина Лурье (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в разговоре с РБК опровергла заявление представителя Полины Лурье Светланы Свириденко о том, что артистка попросила разрешить ей остаться в квартире еще на несколько месяцев. По словам Пуховой, «ни о каких нескольких месяцах вообще речь не шла».

«Первый раз об этом слышу. Вот вчера действительно направили проект мирового соглашения той стороне, в котором предложили выселиться до 10 января 2026 года», — пояснила она.

Однако, по словам адвоката певицы, никакого ответа они не получили.

«А сегодня прочитали кучу новостей со ссылкой на адвоката той стороны. Я, конечно, уверена, что, видимо, это какая-то клевета в отношении моей коллеги и что в действительности никакие заведомо ложные сведения адвокат Полины Лурье не распространяет», — добавила Пухова

Свириденко ранее рассказала, что Долина попросила Лурье, купившую у нее квартиру в Хамовниках, пожить там еще несколько месяцев, до 1 марта, так как она не успевает собрать вещи. Адвокат покупательницы уточнила, что Лурье не разрешит артистке жить в квартире после ее выселения. «Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — сказала Свириденко.

Суд решит вопрос о выселении Долиной из квартиры. Что известно о деле
Экономика
Лариса Долина

Артистка продала квартиру Лурье за 114 млн руб. летом прошлого года, но позже заявила, что была обманута мошенниками. Суды удовлетворили иски певицы, признав сделку недействительной. Однако на прошлой неделе Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал право собственности за Лурье.

25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Елена Чернышова
Лариса Долина квартира выселение
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
Материалы по теме
Суд отменил выселение многодетной семьи из квартиры по «схеме Долиной»
Общество
Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа»
Общество
Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Роструд объяснил, кому положена 13-я зарплата в 2025 году Общество, 13:05
Захарова назвала фейком данные о требованиях России к мирному плану США Политика, 13:01
В клубе РПЛ допустили уход лучшего бомбардира в другую команду Спорт, 13:00
«Тяжпромэкспорт» построит новый медицинский центр в Магнитогорске Компании, 13:00
Специальный эфир Радио РБК: ищем с бизнесом новогоднее настроение
РАДИО
 Бизнес, 12:57
ФСБ сообщила о предотвращении взрыва на газохранилище в Калужской области Общество, 12:53
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
В России стартовали продажи новой версии Geely Monjaro Авто, 12:34
«Предпринимательский класс — 2025»: главные инсайты, цифры и тренды года Отрасли, 12:34
Северная Корея показала снимки своей первой атомной подлодки Политика, 12:30
Сборная России в июне планирует сыграть два выездных матча с командами ЧМ Спорт, 12:25
Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА увеличилась до 4000 кв. м Общество, 12:25
Военные Китая сообщили, что укрепили взаимодействие и с США, и с Россией Политика, 12:23
Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на словах владельца о дивидендах Инвестиции, 12:22