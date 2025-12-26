Экс-сотрудника МИД России приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Экс-сотрудника МИД России Арсения Коновалова приговорили к 12 годам колонии за госизмену. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Решение вынес Московский городской суд.

38-летнего дипломата задержали в марте 2024 года. Его обвинили в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. По информации ФСБ, Коновалов за деньги передал американской разведке известные ему по службе секретные сведения. Сделал он это во время длительной командировки в США.

Коновалова приговорили к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 100 тыс. руб. и ограничением свободы сроком на год. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее по делу о госизмене к 13 годам лишения свободы приговорили 38-летнего жителя Калуги. По информации суда, мужчина дважды передал сведения о дислокации воинских частей ПВО в регионе украинской разведке.