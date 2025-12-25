 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Жителя Калуги приговорили к 13 годам за передачу данных о ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

Калужский областной суд приговорил 38-летнего жителя Калуги к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене (статья 275 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Суд счел доказанным, что в 2023 году мужчина, не согласный с политикой российских властей и решением о проведении военной операции на Украине, связался в неназванном мессенджере с лицом, действовавшим в интересах украинской разведки.

По полученным заданиям осужденный собрал и дважды передал сведения о дислокации воинских частей ПВО в Калужской области — видеозаписи, координаты и информацию о наличии защитных укреплений, отмечается в сообщении.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также приговорил его к ограничению свободы сроком на 1,5 года после освобождения. Приговор пока в законную силу не вступил.

Суд приговорил ученого Хорошилова к 21 году колонии по делу о госизмене
Общество
Артем Хорошилов

Ранее жительницу Люберец Евгению Конфоркину приговорили к 15 годам колонии за государственную измену и участие в террористической организации, а также оштрафовали на 300 тыс. руб.

По версии следствия, Конфоркина вступила в «Легион «Свобода России» (признан судом террористической организацией и запрещен на территории России). По указанию кураторов она выполнила ряд заданий, включая видеосъемку периметра Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова в Люберцах. Вину девушка не признала. Она при этом не стала отрицать факт ведения съемки.

Адвокат Конфоркиной сообщила, что приговор будет обжалован.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Калужская область Калуга ПВО госизмена уголовное дело лишение свободы
Материалы по теме
Блогера из Екатеринбурга арестовали на два месяца по делу о госизмене
Политика
В Москве выпускника магистратуры ВШЭ обвинили в госизмене
Общество
В Москве арестовали IT-предпринимателя по делу о госизмене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 17:38
На Украине начнут подготовку поправок о выборах при военном положении Политика, 23:45
Хинштейн сообщил об атаке дрона на велосипедиста Политика, 23:37
Жителя Калуги приговорили к 13 годам за передачу данных о ПВО Политика, 23:24
Власти Москвы посоветовали не садиться за руль из-за снегопада Город, 23:04
В офисе Зеленского заявили, что у Украины нет денег на выборы Политика, 22:59
Бывшего замглавы Ростовской области объявили в розыск Общество, 22:43
У бывшего ректора СПбГУП Запесоцкого прошел обыск по делу о хищении Политика, 22:06
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«Динамо» вырвало победу у чемпиона КХЛ в концовке матча Спорт, 21:57
«Суспiльне» сообщил о взрывах в Днепре и Харькове Политика, 21:51
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
На Воробьевых горах открыли заново построенный лыжный трамплин Общество, 21:37
Тутберидзе назвала проблемы, которые ждут Петросян на Олимпиаде Спорт, 21:34
В Белгородской области при атаке дронов пострадал водитель «Газели» Политика, 21:24