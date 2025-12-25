Жителя Калуги приговорили к 13 годам за передачу данных о ПВО

Калужский областной суд приговорил 38-летнего жителя Калуги к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене (статья 275 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Суд счел доказанным, что в 2023 году мужчина, не согласный с политикой российских властей и решением о проведении военной операции на Украине, связался в неназванном мессенджере с лицом, действовавшим в интересах украинской разведки.

По полученным заданиям осужденный собрал и дважды передал сведения о дислокации воинских частей ПВО в Калужской области — видеозаписи, координаты и информацию о наличии защитных укреплений, отмечается в сообщении.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также приговорил его к ограничению свободы сроком на 1,5 года после освобождения. Приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее жительницу Люберец Евгению Конфоркину приговорили к 15 годам колонии за государственную измену и участие в террористической организации, а также оштрафовали на 300 тыс. руб.

По версии следствия, Конфоркина вступила в «Легион «Свобода России» (признан судом террористической организацией и запрещен на территории России). По указанию кураторов она выполнила ряд заданий, включая видеосъемку периметра Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова в Люберцах. Вину девушка не признала. Она при этом не стала отрицать факт ведения съемки.

Адвокат Конфоркиной сообщила, что приговор будет обжалован.