 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве студента магистратуры ВШЭ обвинили в госизмене

После четырех «карусельных арестов» 22-летнему студенту магистратуры ВШЭ предъявили обвинения в государственной измене. По данным источника РБК, уголовное дело возбудили 1 декабря, накануне его освобождения из спецприемника
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Студенту магистратуры Высшей школы экономики (ВШЭ) Леониду Кацу после полутора месяцев «карусельных арестов» предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК). Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, уголовное дело возбудили 1 декабря, когда истекал очередной срок административного ареста студента.

Согласно данным картотеки портала судов общей юрисдикции города Москвы, 2 декабря Леониду Кацу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее ходатайство следствия рассмотрела судья Мещанского районного суда Москвы Елена Каракешишева.

До возбуждения уголовного дела Кац в общей сложности два месяца провел под административными арестами. Первые 15 суток ему назначил Черемушкинский районный суд Москвы по протоколу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). В постановлении указано, что студент ругался матом в общественном месте, оскорблял прохожих и пытался вступить в конфликт с полицейскими. Вину в административном правонарушении он признал.

Еще 15 суток по аналогичному протоколу Кац получил в Гагаринском районном суде. Судья указал, что 16 октября студент на автобусной остановке нарушил общественный порядок, нецензурно выражался, приставал к гражданам и не реагировал на неоднократные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия, то есть совершил мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию.

Третий срок административного ареста — вновь 15 суток — был назначен 1 ноября Зюзинским районным судом по протоколу о неповиновении законному требованию полицейского (ст. 19.3 КоАП). В постановлении говорится, что студент отказался предъявить документ, удостоверяющий личность, и тем самым проигнорировал требование сотрудника полиции. Леонид Кац воспользовался статьей 51 Конституции и от дачи пояснений отказался.

Последние 15 суток перед возбуждением уголовного дела студент получил в Бутырском районном суде Москвы — также по протоколу о мелком хулиганстве. Этот срок он отбывал вплоть до дня, когда следствие оформило материалы по статье о государственной измене.

Леонид Кац — выпускник московской школы «Интеллектуал» и победитель математических олимпиад. В феврале 2021 года, будучи несовершеннолетним, он уже привлекался к ответственности после задержания на акциях протеста.

Статья 275 УК предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовные дела о госизмене обычно рассматриваются судами в закрытом режиме из-за наличия сведений, составляющих государственную тайну, что исключает присутствие прессы и публики.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
госизмена уголовное дело арест протокол студент НИУ ВШЭ
Материалы по теме
В Москве арестовали IT-предпринимателя по делу о госизмене
Политика
Туляка осудили на 16 лет за госизмену, диверсию и терроризм
Политика
Двух россиян осудили по делу о госизмене за сим-карты для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 15:18 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 15:18
Суд освободил от наказания бывших топ-менеджеров «Мечела» Политика, 15:36
Кремль поддержал позицию МИД Бельгии по замороженным активам России Политика, 15:34
Атакованный у Турции российский танкер дошел до порта Синоп своим ходом Политика, 15:33
Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии Политика, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Шторы и шишки, подушки и гирлянды: как сделать дом по-зимнему уютным Недвижимость, 15:21
Красноярскому краю выделят федеральные средства на развитие спорта Пресс-релиз, 15:21
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
В Москве студента магистратуры ВШЭ обвинили в госизмене Общество, 15:14
Тренер Большунова заявил, что Бакуров «не совсем честен» Спорт, 15:13
Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР Политика, 15:12
Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья
РАДИО
 Политика, 15:10
Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 15:10
Юрист оценила важность решения CAS по лыжам для других видов спорта Спорт, 15:10