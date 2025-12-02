В Москве студента магистратуры ВШЭ обвинили в госизмене
Студенту магистратуры Высшей школы экономики (ВШЭ) Леониду Кацу после полутора месяцев «карусельных арестов» предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК). Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, уголовное дело возбудили 1 декабря, когда истекал очередной срок административного ареста студента.
Согласно данным картотеки портала судов общей юрисдикции города Москвы, 2 декабря Леониду Кацу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее ходатайство следствия рассмотрела судья Мещанского районного суда Москвы Елена Каракешишева.
До возбуждения уголовного дела Кац в общей сложности два месяца провел под административными арестами. Первые 15 суток ему назначил Черемушкинский районный суд Москвы по протоколу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). В постановлении указано, что студент ругался матом в общественном месте, оскорблял прохожих и пытался вступить в конфликт с полицейскими. Вину в административном правонарушении он признал.
Еще 15 суток по аналогичному протоколу Кац получил в Гагаринском районном суде. Судья указал, что 16 октября студент на автобусной остановке нарушил общественный порядок, нецензурно выражался, приставал к гражданам и не реагировал на неоднократные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия, то есть совершил мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию.
Третий срок административного ареста — вновь 15 суток — был назначен 1 ноября Зюзинским районным судом по протоколу о неповиновении законному требованию полицейского (ст. 19.3 КоАП). В постановлении говорится, что студент отказался предъявить документ, удостоверяющий личность, и тем самым проигнорировал требование сотрудника полиции. Леонид Кац воспользовался статьей 51 Конституции и от дачи пояснений отказался.
Последние 15 суток перед возбуждением уголовного дела студент получил в Бутырском районном суде Москвы — также по протоколу о мелком хулиганстве. Этот срок он отбывал вплоть до дня, когда следствие оформило материалы по статье о государственной измене.
Леонид Кац — выпускник московской школы «Интеллектуал» и победитель математических олимпиад. В феврале 2021 года, будучи несовершеннолетним, он уже привлекался к ответственности после задержания на акциях протеста.
Статья 275 УК предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовные дела о госизмене обычно рассматриваются судами в закрытом режиме из-за наличия сведений, составляющих государственную тайну, что исключает присутствие прессы и публики.
