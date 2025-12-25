 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Суд приговорил жительницу Люберец к 15 годам по делу о госизмене

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд приговорил жительницу Люберец Евгению Конфоркину к 15 годам колонии за государственную измену и участие в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор также предусматривает штраф в размере 300 тыс. руб.

Адвокат осужденной сообщила, что приговор будет обжалован, передает «РИА Новости».

Прокурор просит для зооактивистки из Люберец 18 лет по делу о госизмене
Общество
Фото:Salivanchuk Semyon / Shutterstock

По версии следствия, Конфоркина вступила в «Легион «Свобода России» (признан судом террористической организацией и запрещен на территории России) и по указанию кураторов выполняла задания, включая видеосъемку периметра Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова в Люберцах. Вину девушка не признала, хотя не отрицала сам факт ведения съемки.

Конфоркиной было предъявлено обвинение по ст. 275 УК (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в террористической организации). Она содержалась под стражей с октября 2024 года.

Ранее прокурор просил приговорить жительницу Люберец к 18 годам лишения свободы.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
госизмена приговор Москва Люберцы
