Суд приговорил жительницу Люберец к 15 годам по делу о госизмене
Второй Западный окружной военный суд приговорил жительницу Люберец Евгению Конфоркину к 15 годам колонии за государственную измену и участие в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.
Приговор также предусматривает штраф в размере 300 тыс. руб.
Адвокат осужденной сообщила, что приговор будет обжалован, передает «РИА Новости».
По версии следствия, Конфоркина вступила в «Легион «Свобода России» (признан судом террористической организацией и запрещен на территории России) и по указанию кураторов выполняла задания, включая видеосъемку периметра Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова в Люберцах. Вину девушка не признала, хотя не отрицала сам факт ведения съемки.
Конфоркиной было предъявлено обвинение по ст. 275 УК (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в террористической организации). Она содержалась под стражей с октября 2024 года.
Ранее прокурор просил приговорить жительницу Люберец к 18 годам лишения свободы.
