В Москве арестовали IT-предпринимателя по делу о госизмене

Мужчине 21 год, он IT-предприниматель из Томска, в последние годы жил в Москве, пишут ТАСС и «Осторожно, новости». Дела по статье о госизмене рассматриваются в закрытом режиме

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Мещанский суд Москвы 20 ноября арестовал человека по фамилии Килин, он проходит по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), следует из картотеки столичных судов.

Как сообщает ТАСС, мужчину зовут Тимур Килин, он является IT-предпринимателем из Томска. По данным «Осторожно, новости», ему 21 год, в последнее время мужчина в последние годы жил в Москве, он развивал сервис по аренде виртуальных хостингов и основал компанию по IT-безопасности.

Фабула по делам о госизмене обычно не раскрывается, а судебные процессы по ним проходят в закрытом режиме. По этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В 2024 году число приговор по делам о госизмене выросло почти в четыре раза, а треть осужденных моложе 24 лет, писал ТАСС со ссылкой на статистику Верховного суда. В 2022 по данной статье были осуждены 16 человек, в 2023-м — 39, в 2024-м — 145.