 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Москве арестовали IT-предпринимателя по делу о госизмене

Мужчине 21 год, он IT-предприниматель из Томска, в последние годы жил в Москве, пишут ТАСС и «Осторожно, новости». Дела по статье о госизмене рассматриваются в закрытом режиме
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Мещанский суд Москвы 20 ноября арестовал человека по фамилии Килин, он проходит по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), следует из картотеки столичных судов.

Как сообщает ТАСС, мужчину зовут Тимур Килин, он является IT-предпринимателем из Томска. По данным «Осторожно, новости», ему 21 год, в последнее время мужчина в последние годы жил в Москве, он развивал сервис по аренде виртуальных хостингов и основал компанию по IT-безопасности.

Студент РГПУ им. Герцена получил 13 лет по делу о госизмене и терроризме
Общество
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Фабула по делам о госизмене обычно не раскрывается, а судебные процессы по ним проходят в закрытом режиме. По этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В 2024 году число приговор по делам о госизмене выросло почти в четыре раза, а треть осужденных моложе 24 лет, писал ТАСС со ссылкой на статистику Верховного суда. В 2022 по данной статье были осуждены 16 человек, в 2023-м — 39, в 2024-м — 145.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
госизмена арест суд
Материалы по теме
Двух россиян осудили по делу о госизмене за сим-карты для Украины
Политика
Экс-главу администрации президента Азербайджана обвинили в госизмене
Политика
Главу объединения частных детективов задержали по делу о госизмене
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 14:18 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 14:18
Финляндия предложит НАТО разместить у себя еще один элемент командования Политика, 14:28
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Курс евро на рынке Форекс впервые с июня опустился ниже ₽90 Инвестиции, 14:28
Собянин сообщил о втором сбитом дроне Политика, 14:25
В Киргизии объявили о трехдневном визите Путина в конце ноября Политика, 14:23
Как руководителю эффективно общаться с командой. Три фокуса управления Образование, 14:20
В Москве арестовали IT-предпринимателя по делу о госизмене Политика, 14:19
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
CAS рассмотрит апелляцию на недопуск российских лыжников 1 декабря Спорт, 14:19
«Тик-ток» для инвесторов: как короткие видео расширяют финансовой рынок Тренды, 14:17
Умер исполнитель главной роли в индийском фильме «Зита и Гита» Общество, 14:14
Против оставившей в Таиланде дочку россиянки завели уголовное дело Общество, 14:11
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Axios рассказал, как США зачитывали Зеленскому условия мира по телефону Политика, 14:07