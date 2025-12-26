El Pais узнало об освобождении 99 оппозиционеров в Венесуэле

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро помиловал 99 заключенных оппозиционеров на Рождество, сообщает издание El Pais.

Имена освобожденных пока неизвестны. По информации El Pais, 65 мужчин были освобождены из тюрьмы Токорон, находящейся в штате Арагуа на севере страны, еще три женщины — из исправительного учреждения Лас-Хрисалидас. Также помиловали троих подростков, которые находились под стражей в штате Варгас.

В декабре прошлого года правительство Венесуэлы помиловало 71 человека. По информации газеты, освобожденные были привлечены к ответственности после массовых протестов против официальных результатов выборов, которые прошли в конце июля 2024 года. Тогда Николас Мадуро был переизбран на третий срок, набрав 51,2% голосов, а его основной конкурент, 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Венесуэльская оппозиция опубликовала более 80% бюллетеней, полученных с избирательных участков, и объявила о победе Уррутиа, что подтвердили независимые наблюдатели и результаты экзитполов.

Во время массовых протестов полиция задержала 2 тыс. человек. По утверждению Мадуро, задержанные подожгли избирательные центры и региональные подразделения Национального избирательного совета Венесуэлы. Он пообещал протестующим «максимальное наказание». Задержанных отправили в тюрьмы строгого режима, в том числе Токорон.

Освобождение почти сотни оппозиционеров произошло в момент, когда обострились отношения между Венесуэлой и США на фоне стягивания в Карибский бассейн американских сил и ударов по судам, которые, по утверждению Вашингтона, участвовали в контрабанде наркотиков.

В середине декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. После этого США задержали три судна в Карибском море.

Правительство Венесуэлы назвало действия Трампа по вводу блокады подсанкционных нефтяных танкеров «безрассудной и серьезной угрозой». Власти республики подчеркнули, что заявление американского президента о том, что «венесуэльские нефть, земля и полезные ископаемые являются его собственностью», нарушает международное право, свободу торговли и судоходства. Правительство потребовало провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, заявив об «открытой и преступной агрессии американского империализма».

Российский МИД заявил, что Москва поддерживает Венесуэлу и призывает администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с республикой.