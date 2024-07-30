Протесты в Венесуэле по итогам президентских выборов. Видео

На выборах президента в Венесуэле действующий глава государства Николас Мадуро получил более 50% голосов, обойдя своего основного конкурента — Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Оппозиция выборы не признала, на улицах начались беспорядки

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В столице Венесуэлы Каракасе проходят демонстрации несогласных с официальными результатами президентских выборов. Колонне демонстрантов неподалеку от президентского дворца Мирафлорес преградили путь сотрудники полиции и национальной гвардии, против протестующих применили слезоточивый газ, передает El Nacional.

Телеканал NTN24 также опубликовал в X кадры, на которых слышны выстрелы. Телеканал утверждает, что стрелявшие были в гражданском и стреляли в демонстрантов.

В ходе беспорядков в Венесуэле погиб как минимум один человек, сообщает AFP со ссылкой на правозащитников. По их данным, еще 46 были задержаны. Министр обороны Владимир Падрино Лопес написал в соцсети X, что 23 военнослужащих были ранены, из них часть — из огнестрельного оружия. Количество пострадавших со стороны протестующих он не привел.