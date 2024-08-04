Мадуро пообещал, что задержанным на протестах «не будет прощения»
В Венесуэле на массовых протестах против официальных результатов выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Николас Мадуро, задержаны 2 тыс. человек. Об этом Мадуро объявил на митинге перед своими сторонниками в Каракасе.
По словам президента, этих людей направят в тюрьмы строгого режима, в том числе Токорон в штате Арагуа на севере страны. «Максимальное наказание, правосудие. На этот раз не будет прощения, на этот раз будет Токорон», — заявил он (цитата по Infobae).
По утверждению Мадуро, задержанные подожгли избирательные центры и региональные подразделения Национального избирательного совета Венесуэлы.
Координатор неправительственной организации Foro Penal Стефания Мильорини сообщила агентству EFE, что некоторым участникам протестов предъявили обвинение в терроризме, они не могут получить доступ к услугам частных адвокатов. По данным организации, по состоянию на 3 августа были арестованы 939 человек, в том числе 90 подростков.
Выборы прошли 28 июля. Национальный избирательный совет объявил, что Мадуро был переизбран на третий срок, набрав 51,2% голосов, а его основной конкурент, 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD), — 44,2%. В то же время венесуэльская оппозиция опубликовала более 80% бюллетеней, полученных с избирательных участков, и объявила о победе Уррутиа, что подтвердили независимые наблюдатели и результаты экзитполов.
На субботнем митинге в Каракасе выступила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо, Bloomberg отмечает, что это было ее первое появление на публике за шесть дней. Мачадо, котрой запретили участвовать в выборах, хотя она победила на праймериз оппозиции, заявила, что ей пришлось скрываться из-за страха за свою жизнь после комментариев Мадуро о том, что она Гонсалес должны оказаться «за решеткой».
Власти некоторых государств Латинской Америки призвали пересмотреть результаты голосования. Аргентинский президент Хавьер Милей и перуанский министр иностранных дел Хавьер Гонсалес не признали итоги выборов в Венесуэле, Каракас разорвал дипломатические отношения с Перу.
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