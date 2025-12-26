Под Киевом открыли памятник дрону

Фото: DIUkraine / Telegram Фото: DIUkraine / Telegram Фото: DIUkraine / Telegram Фото: DIUkraine / Telegram Фото: DIUkraine / Telegram Фото: DIUkraine / Telegram

В городе Вишневое Киевской области открыли памятник дрону «Баба-яга», об этом сообщили в официальном телеграм-канале ГУР МО Украины.

В церемонии открытия памятника принял участие заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, которому представитель общины города передал четыре дрона типа Heavy Shot.

На монументе изображена Баба-яга. В одной руке она держит метлу, другой же держится за беспилотник с четырьмя несущими винтами, который напоминает тяжелый дрон «Баба-яга».

Дрон «Баба-яга» — это неофициальное название семейства тяжелых украинских беспилотников, переделанных из сельскохозяйственных в боевые. Беспилотники такого типа способны нести около 20–50 кг нагрузки. Основное применение дрона — поражение живой силы, укрытий и инженерных сооружений противника. Беспилотник несет боеприпасы, которые сбрасывает, зависая в воздухе или находясь в горизонтальном полете.

На прямой прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что россияне собрали 83 млрд руб., «которые пошли на разные цели, в том числе на беспилотники».

В ночь на 26 декабря дежурные средства ПВО сбили над Россией 77 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны. Россия противостоит украинским дронам при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также систем ПВО. Кроме того, в случае обнаружения дронов близ аэропортов Росавиация вводит ограничения на прием и выпуск воздушных судов, так называемый план «Ковер» , как это было, например, в авиагавани Пензы ночью 26 декабря.

План «Ковер» — это специальный авиационный режим, который вводится при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, дронов), а также в экстренных ситуациях по решению органов ПВО. После его объявления все воздушные суда должны немедленно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.