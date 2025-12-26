 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Под Киевом открыли памятник дрону

В Вишневом открыли памятник украинскому дрону «Баба-яга»
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: DIUkraine / Telegram
В городе Вишневое Киевской области открыли памятник дрону «Баба-яга», об этом сообщили в официальном телеграм-канале ГУР МО Украины.

В церемонии открытия памятника принял участие заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, которому представитель общины города передал четыре дрона типа Heavy Shot.

Над Россией за семь часов сбили 132 украинских дрона
Политика
Фото:Минобороны России

На монументе изображена Баба-яга. В одной руке она держит метлу, другой же держится за беспилотник с четырьмя несущими винтами, который напоминает тяжелый дрон «Баба-яга». 

Дрон «Баба-яга» — это неофициальное название семейства тяжелых украинских беспилотников, переделанных из сельскохозяйственных в боевые. Беспилотники такого типа способны нести около 20–50 кг нагрузки. Основное применение дрона — поражение живой силы, укрытий и инженерных сооружений противника. Беспилотник несет боеприпасы, которые сбрасывает, зависая в воздухе или находясь в горизонтальном полете.

На прямой прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что россияне собрали 83 млрд руб., «которые пошли на разные цели, в том числе на беспилотники».

В ночь на 26 декабря дежурные средства ПВО сбили над Россией 77 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны. Россия противостоит украинским дронам при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также систем ПВО. Кроме того, в случае обнаружения дронов близ аэропортов Росавиация вводит ограничения на прием и выпуск воздушных судов, так называемый план «Ковер» , как это было, например, в авиагавани Пензы ночью 26 декабря. 

План «Ковер»  — это специальный авиационный режим, который вводится при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, дронов), а также в экстренных ситуациях по решению органов ПВО. После его объявления все воздушные суда должны немедленно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
ВСУ Киев монумент
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
