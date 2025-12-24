Над Россией за семь часов сбили 132 украинских дрона

Фото: Минобороны России

Дежурные средства ПВО в период с 13:00 до 20:00 мск сбили над российскими регионами 132 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили в Белгородской и Брянской областях — 46 и 42 летательных аппарата соответственно. 15 беспилотников перехватили в Калужской области, 12 — в Московском регионе. Еще семь дронов сбили в Курской области, четыре — в Липецкой, по два — в Рязанской и Орловской. По одному дрону уничтожили в Тульской области и Крыму.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 19:59 мск сообщил о 15-м сбитом за сутки беспилотнике.

Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак украинских беспилотников на Россию. Так, ранее ведомство сообщило, что с 7:00 до 10:00 мск 24 декабря над страной силами ПВО было уничтожено 23 дрона.

Девять дронов сбили в Крыму, шесть — в Оренбургской области, три — в Калужской, два — Брянской, один — над территорией Московского региона, столько же над Республикой Башкортостан и над Белгородской областью.