 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за семь часов сбили 132 украинских дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Дежурные средства ПВО в период с 13:00 до 20:00 мск сбили над российскими регионами 132 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили в Белгородской и Брянской областях — 46 и 42 летательных аппарата соответственно. 15 беспилотников перехватили в Калужской области, 12 — в Московском регионе. Еще семь дронов сбили в Курской области, четыре — в Липецкой, по два — в Рязанской и Орловской. По одному дрону уничтожили в Тульской области и Крыму.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 19:59 мск сообщил о 15-м сбитом за сутки беспилотнике. 

Военные сбили 15 БПЛА за три часа над Россией
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак украинских беспилотников на Россию. Так, ранее ведомство сообщило, что с 7:00 до 10:00 мск 24 декабря над страной силами ПВО было уничтожено 23 дрона.

Девять дронов сбили в Крыму, шесть — в Оренбургской области, три — в Калужской, два — Брянской, один — над территорией Московского региона, столько же над Республикой Башкортостан и над Белгородской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА Россия Минобороны
Материалы по теме
Беспилотники атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти
Политика
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Тульскую область
Политика
Обломки БПЛА повредили трубопровод в поселке Краснодарского края
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 17:37
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 21:33
Над Россией за семь часов сбили 132 украинских дрона Политика, 21:31
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Минфин недовыполнил план по привлечению госдолга в 2025 году Инвестиции, 21:21
Сбежать из мегаполиса: почему люди выбирают жизнь за пределами города Тренды, 21:17
Исполнителю группы «НонАдаптантЫ» дали 15 суток за оскорбление русских Политика, 21:16
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Вице-чемпионка мира и еще четыре россиянки получили допуск к турнирам FIS Спорт, 21:00
Макрон рассказал, когда продолжатся переговоры о гарантиях Украине Политика, 20:59
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 20:55
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 20:52
Путин пообщался с лауреатами госнаград за бокалом шампанского в Кремле Общество, 20:47