План «Ковер»: что это такое, когда вводится и как работает в авиации

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

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Что такое план «Ковер»

План «Ковер» (официально — сигнал «Ковер») — это особый режим в авиации, который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку. Этот план объявляют российские органы противовоздушной обороны (ПВО). Затем гражданские суда получают сообщение о режиме от диспетчера ближайшего аэропорта, а военные — от дежурного ПВО.

Действие сигнала регламентируется постановлением правительства № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». С 2022 года план неоднократно вводился в воздушном пространстве ряда регионов России, в основном в связи с атаками беспилотников.

Когда и почему вводится план «Ковер»

План «Ковер» вводят, когда:

воздушное судно незаконно зашло в воздушное пространство России;

военные используют в отношении объекта — нарушителя оружие и боевую технику;

в небе обнаружены неизвестные воздушные суда и другие объекты;

силы ПВО проводят тренировку с гражданскими органами авиации.

Решение о задействовании плана «Ковер» принимают органы ПВО. Диспетчеры могут и сама объявить этот режим в случае появления угрозы, но после предварительной консультации с военными.

Режим «Ковер» активируется безотлагательно: получив информацию, суда должны незамедлительно покинуть указанную зону или сесть.

Как работает режим «Ковер»

План «Ковер» включает несколько этапов. После того, как в небе обнаружен нарушитель воздушного пространства, силы ПВО подают сигнал «Режим», требуя прекратить незаконные действия внутри границ России.

Если нарушитель игнорирует сигнал, то уже вводится план «Ковер». Органы ПВО передают сигнал «Ковер» и данные о границах его зоны действия до центров Единой системы организации воздушного движения России. Те немедленно должны принять меры с тем, чтобы суда экстренно ушли из указанного района или сели.

Сколько длится план «Ковер»

Постановление правительства, определяющее правила введения плана «Ковер», не устанавливает временных ограничений работы режима. Его продолжительность определяется исходя из конкретной ситуации.

Как правило, чтобы предупредить любой аэропорт об угрозе беспилотников, достаточно 15–20 минут. Однако воздушные гавани закрывают на большее время, поскольку нужно не только обнаружить объект, но и понять, как он себя ведет. Действующие в это время системы радиоэлектронной борьбы влияют на навигацию самолетов, показания приборов, радиосвязь экипажа с диспетчером. В связи с этим режим закрытого неба вводится на более длительный срок, чтобы обеспечить безопасность гражданских полетов.

При объявлении плана «Ковер» не указывается срок его действия, то есть продлить его нельзя. Режим остается в силе до тех пор, пока авиавласти не объявят о снятии ограничений.

Согласно инцидентам последних трех лет, начиная с 2022 года, режим «Ковер» может действовать как менее часа, так и более семи часов. К примеру, 15 февраля 2025 года для обеспечения безопасности полетов гражданских судов на полчаса, с 7:00 до 7:30 мск, ограничивали работу аэропорта в Саратове. А 5–6 февраля того же года особые меры действовали в аэропорту Волгограда (Гумрак). Он не принимал и не отправлял рейсы с 21:38 до 05:30 мск, то есть почти восемь часов.

Из-за введения «Ковров» авиаперевозчики несут дополнительные расходы. В частности, один час дополнительного полета среднемагистрального лайнера Boeing 737-800 компании «Победа» оценивается в $8 тыс.

Кого касается введение плана «Ковер»

План «Ковер» действует в отношении:

гражданской авиации. Воздушные суда должны незамедлительно сесть или уйти из зоны, в которой действует режим.

военных структур. В зависимости от ситуации они принимают решение сбить нарушителя или принудить его к посадке.

Под действие плана «Ковер» не подпадают самолеты и другие воздушные средства:

Министерства обороны, задействованные в борьбе с нарушителем границы;

МЧС, задействованные в спасательных операциях.

Самолеты этих ведомств могут оставаться в небе и при активном режиме «Ковер».

Что будет, если не выполнить требования плана «Ковер»

Если нарушитель проигнорирует требования плана «Ковер», его либо собьют, либо вынудят сесть. Принудительная посадка проводится на площадку, подходящую для подобного вида судна.

Если военные решат сбить судно, то по нему будут работать либо истребители-перехватчики, либо ракетные или артиллерийские войска системы противовоздушной обороны.

Известные случаи введения плана «Ковер»

Если объект-нарушитель не выполняет требования авиавластей, его могут сбить.

Один из резонансных инцидентов произошел в ночь на 1 сентября 1983 года. Пассажирский лайнер Boeing 747 компании Korean Air Lines, направлявшийся в Сеул из Анкориджа (юг Аляски), дважды вошел в воздушное пространство Советского Союза.

Согласно маршруту самолет должен был пройти над нейтральными водами, но ушел в сторону больше чем на 500 км и два раза пересек границу СССР. В итоге советский истребитель сбил Boeing неподалеку от Сахалина. Лайнер рухнул в пролив Лаперуза. Все находившиеся на борту 269 человек погибли.

Власти СССР впервые прокомментировали катастрофу два дня спустя: ТАСС заявил, что лайнер нарушил границу, а после, уже уйдя за ее пределы, перестал обнаруживаться радарами. Позже Москва признала, что уничтожила Boeing, заявив, что самолет зашел в воздушное пространство СССР с целью шпионажа. Американский президент Рональд Рейган обвинил Советский Союз в «варварстве» и совершении «преступления против человечества».

Черные ящики нашли спустя два месяца. Москва провела расследование и установила, что незадолго до первого нарушения госграницы к корейскому Boeing приблизился самолет-разведчик ВВС США. Они слились в точку на экранах радаров, затем одно воздушное судно полетело вглубь СССР, а второе — по маршруту, проходящему близко к международной воздушной трассе. Нарушителем границы оказался Boeing, и, согласно версии властей СССР, лайнер приняли за американский разведчик и уничтожили.

Свое расследование провела и комиссия Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая назвала вероятной причиной отклонения самолета от курса неверно настроенный автопилот.

Это был не первый случай, когда самолет корейской авиакомпании отклонялся от курса и заходил в воздушное пространство СССР. За пять с половиной лет до этого, 20 апреля 1978 года, Boeing 707-321B авиакомпании Korean Air Lines, следовавший по маршруту Париж — Анкоридж — Сеул, отошел от курса и вышел на базу советских атомных подлодок на Кольском полуострове. В воздух поднялись истребители-перехватчики, лайнер подбили. Boeing вынужденно сел на лед карельского озера Корпиярви.

Из 97 пассажиров двое погибли, еще 13 были ранены. Командира корабля и штурмана арестовали. Позже власти сообщили, что летчики признали вину, попросили помилования и оно было удовлетворено, после чего летчиков выдворили из страны. Сами они после возвращения заявляли, что помилования не просили, и называли причиной отклонения неисправную навигацию.

План «Ковер» во время конфликта с Украиной

С начала военной операции на Украине в российских регионах неоднократно вводился план «Ковер». Большинство случаев связаны с атаками украинских дронов.

Первый известный случай имел место 3 мая 2022 года. Тогда небо закрывали в Белгороде. За месяц до этого в регионе после атаки с вертолетов произошел пожар на нефтебазе.

Неоднократно план «Ковер» объявляли для московских аэропортов. Впервые работу всех четырех столичных авиагаваней из-за атаки беспилотника ограничили 18 августа 2023 года. Обломки дрона тогда упали в районе Экспоцентра. На запасные аэродромы ушли семь самолетов.

План «Ковер» также вводился во всех московских аэропортах во время самой массированной атаки беспилотников на Москву и Подмосковье 11 марта 2025 года. Минобороны отчиталось о 343 сбитых дронах. По данным Минтранса, в целях безопасности из столичного региона и соседних субъектов на запасные аэродромы были перенаправлены 88 самолетов.

25 декабря 2024 года вблизи Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL. Лайнер следовал из Баку в Грозный. Из 67 находившихся на борту 38 человек погибли. Президент России Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Он сообщил, что самолет заходил на посадку в условиях атак украинских дронов на города Северного Кавказа и работы российских средств ПВО. По данным Росавиации, самолету не удалось приземлиться в Грозном из-за плохой видимости вследствие тумана, и плана «Ковер», введенного из-за «террористических атак Украины». Баку считает, что причиной авиакатастрофы стала потеря управления из-за средств радиоэлектронной борьбы и повреждение лайнера огнем с земли. По мнению Алиева, самолет сбивать не собирались, это произошло случайно. Виновными в авиакатастрофе и гибели людей он считает «представителей России».

Что делать, если самолет задержали из-за плана «Ковер»

План «Ковер» напрямую касается только экипажей воздушных судов и сотрудников аэропорта и не предусматривает активных действий со стороны пассажиров.

Что делать, если ваш самолет задержали из-за плана «Ковер», рассказало в памятке транспортное управление МВД по Центральному федеральному округу: