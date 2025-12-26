 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Одессе сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: DSNSODE / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: DSNSODE / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

После взрывов в Одессе поврежден объект инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале глава городской военной администрации Сергей Лысак.

«Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе, <...> произошло возгорание. Продолжаются работы по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет, добавил Лысак.

«Суспiльне» сообщил о взрывах в Днепре и Харькове
Политика

Минувшей ночью о взрывах на территории Одесской области сообщил «Суспільне». Взрывы несколько раз прогремели в Измаиле и Одессе, в Болградском районе Одесской области объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 25 декабря Киевская областная военная администрация сообщила о работе средств ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Одесса Военная операция на Украине
