В Одессе сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
После взрывов в Одессе поврежден объект инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале глава городской военной администрации Сергей Лысак.
«Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе, <...> произошло возгорание. Продолжаются работы по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших нет, добавил Лысак.
Минувшей ночью о взрывах на территории Одесской области сообщил «Суспільне». Взрывы несколько раз прогремели в Измаиле и Одессе, в Болградском районе Одесской области объявляли воздушную тревогу.
В ночь на 25 декабря Киевская областная военная администрация сообщила о работе средств ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
