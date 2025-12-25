В Киевской области сообщили о работе ПВО

Силы противовоздушной обороны работают по целям в Киевской области, сообщила в телеграм-канале Киевская областная военная администрация (КОВА).

Власти региона призвали жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Тревога действовала в Фастовском, Борисопольском, Вышгородском, Обуховском, Бучанском, Броварском и Белоцерковском районах.

Ранее на этой неделе, 23 декабря, успільне» сообщало о взрывах в Харькове, Ровно, Иваново-Франковской области, окрестностях Черкассв о работе систем ПВО в Киеве, окрестностях Черкасс. После этого в «Черкасиобленерго» сообщили об аварийных отключениях в Черкасской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.