В Киевской области сообщили о работе ПВО
Силы противовоздушной обороны работают по целям в Киевской области, сообщила в телеграм-канале Киевская областная военная администрация (КОВА).
Власти региона призвали жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
Тревога действовала в Фастовском, Борисопольском, Вышгородском, Обуховском, Бучанском, Броварском и Белоцерковском районах.
Ранее на этой неделе, 23 декабря, успільне» сообщало о взрывах в Харькове, Ровно, Иваново-Франковской области, окрестностях Черкассв о работе систем ПВО в Киеве, окрестностях Черкасс. После этого в «Черкасиобленерго» сообщили об аварийных отключениях в Черкасской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая