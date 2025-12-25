 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киевской области сообщили о работе ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны работают по целям в Киевской области, сообщила в телеграм-канале Киевская областная военная администрация (КОВА).

Власти региона призвали жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Тревога действовала в Фастовском, Борисопольском, Вышгородском, Обуховском, Бучанском, Броварском и Белоцерковском районах.

В Одессе прогремели взрывы
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Ранее на этой неделе, 23 декабря, успільне» сообщало о взрывах в Харькове, Ровно, Иваново-Франковской области, окрестностях Черкассв о работе систем ПВО в Киеве,  окрестностях Черкасс. После этого в «Черкасиобленерго» сообщили об аварийных отключениях в Черкасской области. 

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Киевская область ПВО военные
Материалы по теме
ФСБ показала видео с ликвидированным агентом Киева, готовившим взрыв
Политика
ФСБ заявила о предотвращении взрыва на объекте «Транснефти»
Политика
В МИДе связали атаки в Черном море с попыткой Киева сорвать переговоры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Трамп заявил о потребности США в людях с высоким IQ Политика, 05:13
Офисные сотрудники рассказали, какого декабря перестанут работать Бизнес, 05:00
В Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 04:57
РЕН ТВ узнал, что бывшего помощника Горбачева в Москве сбил «Мерседес» Политика, 04:41
Трамп пожаловался, что Китай и Украина отвлекают от рождественских дел Политика, 04:30
Из-за дронов в порту Темрюка загорелись емкости с нефтепродуктами Политика, 03:54
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
FT рассказала о «К-образной экономике» Трампа и росте неравенства в США Экономика, 03:54
Долина попросила Лурье дать ей пожить в квартире еще несколько месяцев Общество, 03:35
Британский инспектор раскрыл, съест ли свой Snickers с фразой на русском Политика, 02:59
В Госдуме попросили прекратить проект по онлайн-продаже алкоголя Общество, 02:50
Суд изъял у замглавы Ростовской области имущество более чем на ₽600 млн Политика, 02:34
Песков рассказал о предновогодней встрече Путина с крупным бизнесом Политика, 02:05
Санта-Клаус на упряжке с оленями пролетел над Москвой Общество, 02:02