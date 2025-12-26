В Одессе и области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы, сообщает «Суспільне» со ссылкой на корреспондента.
В 01:38 мск взрывы раздались в Измаиле, в 02:23 мск они прогремели в Одессе. В 02:31 мск издание сообщило о повторных взрывах в обоих городах. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в 00:24 мск объявил в Болградском районе региона воздушную тревогу.
Позднее он призвал жителей Одессы оставаться в безопасных местах.
Накануне, в ночь на 25 декабря, Киевская областная военная администрация сообщила о работе средств ПВО по целям в Киевской области.
Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре
