«Суспiльне» сообщил о взрывах в Днепре и Харькове

Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Днепре и Харькове вечером в четверг были слышны взрывы, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на своих корреспондентов.

Об их причинах и возможных последствиях пока ничего неизвестно. В обоих областных центра объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.