Военная операция на Украине
0

«Суспiльне» сообщил о взрывах в Днепре и Харькове

Сюжет
Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Днепре и Харькове вечером в четверг были слышны взрывы, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на своих корреспондентов.

Об их причинах и возможных последствиях пока ничего неизвестно. В обоих областных центра объявлена воздушная тревога.

В Одессе прогремели взрывы
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Софья Полковникова
Харьков Днепропетровская область взрывы
Курс евро на 26 декабря
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 17:38
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 17:38
У бывшего ректора СПбГУП Запесоцкого прошел обыск по делу о хищении Политика, 22:06
«Динамо» вырвало победу у чемпиона КХЛ в концовке матча Спорт, 21:57
«Суспiльне» сообщил о взрывах в Днепре и Харькове Политика, 21:51
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
На Воробьевых горах открыли заново построенный лыжный трамплин Общество, 21:37
Тутберидзе назвала проблемы, которые ждут Петросян на Олимпиаде Спорт, 21:34
В Белгородской области при атаке дронов пострадал водитель «Газели» Политика, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Росавиация отменила ограничения на полеты в Израиль Общество, 21:13
Власти Иркутской области объявили о появлении у себя «трезвых сел» Общество, 21:08
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 20:52