Как защититься от мошенников⁠,
ВТБ раскрыл ключевые схемы мошенников перед Новым годом

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

На фоне роста объемов онлайн-покупок перед Новым годом мошенники активизировались и, используя социальную инженерию, играют на желании россиян выгодно подготовиться к празднику, рассказали в пресс-службе ВТБ.

Так, мошенники рассылают праздничные письма с «трогательными» историями, уведомления о подарках и доставке, которые ведут на фишинговые сайты или содержат вирусы для кражи данных банковских карт и аккаунтов.

Также они создают сайты-двойники магазинов и продают фальшивые билеты на новогодние шоу и елки. Часто мошенники используют агрессивную рекламу в соцсетях и мессенджерах, привлекая людей ограниченными «праздничными предложениями».

Еще одна схема — поддельные конкурсы и розыгрыши в соцсетях, где для получения приза у пользователей выманивают данные карт или личную информацию. Опасны также файлы с расширением.apk, маскирующиеся под корпоративные фотографии, которые в действительности содержат вредоносное ПО.

Заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев отметил, что мошенники пользуются праздничной суетой и доверием людей, поэтому соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить деньги и праздничное настроение.

«Мы призываем клиентов быть особенно внимательными при онлайн-оплатах и не поддаваться на эмоциональные триггеры», —сказал он.

МВД сообщило, зачем мошенникам нужны аккаунты в соцсетях
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее россиян предупредили о появлении в соцсетях мошеннической схемы под видом онлайн-челленджа «Тайный Санта». Мошенники обманывают участников, предлагая анонимно обменяться подарками, но сами не отправляют ничего или требуют деньги под видом «общего фонда». Опасны также поддельные сайты «Тайного Санты», где регистрация может привести к утечке личных данных и банковской информации.

