Мишустин: правительство внесет в Госдуму пакет мер по борьбе с кибермошенниками

Фото: Олег Елков / Shutterstock

Правительство России 24 декабря направит в Госдуму законопроект с комплексом мер против кибермошенников. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в среду.

По его словам, документ содержит большой перечень системных мер. В частности, он регулирует порядок быстрого взаимодействия операторов связи, банков и государственных органов с использованием специальной платформы «Антифрод».

Законопроект расширяет механизмы реагирования на подозрительные звонки и совершенствует процедуру авторизации на едином портале «Госуслуги». Также вводится внесудебная блокировка так называемых фишинговых сайтов, которые создаются для обмана пользователей и кражи их персональных данных. Аналогичные меры будут применяться к интернет-ресурсам, распространяющим вредоносное программное обеспечение.