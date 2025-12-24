 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Правительство внесет в Госдуму пакет мер по борьбе с кибермошенниками

Мишустин: правительство внесет в Госдуму пакет мер по борьбе с кибермошенниками
Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

Правительство России 24 декабря направит в Госдуму законопроект с комплексом мер против кибермошенников. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в среду.

По его словам, документ содержит большой перечень системных мер. В частности, он регулирует порядок быстрого взаимодействия операторов связи, банков и государственных органов с использованием специальной платформы «Антифрод».

Законопроект расширяет механизмы реагирования на подозрительные звонки и совершенствует процедуру авторизации на едином портале «Госуслуги». Также вводится внесудебная блокировка так называемых фишинговых сайтов, которые создаются для обмана пользователей и кражи их персональных данных. Аналогичные меры будут применяться к интернет-ресурсам, распространяющим вредоносное программное обеспечение.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
кибермошенники кибермошенничество Госдума правительство
Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 17:37
Минфин Украины спрогнозировал долговые выплаты страны на уровне 10% ВВП Политика, 18:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Восемь летевших на Москву беспилотников сбили за сутки Политика, 18:23
Операторы предупредили о росте цен на связь и интернет Технологии и медиа, 18:17
Путин вручил высшую госнаграду Никите Михалкову Политика, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Bloomberg назвал укрепление рубля самым сильным с 1994 года Финансы, 18:08
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Хоккеист «Авангарда» получил перелом из-за попадания шайбы в лицо Спорт, 18:06
Количество магнитных бурь в 2025 году стало рекордным за девять лет Общество, 18:01
В АСВ выбрали нового главу после ареста Мельникова Финансы, 17:52
План управления рисками: примеры, шаблон и ошибки внедрения Образование, 17:45
ЦБ оставил курс доллара на 25 декабря ниже ₽79 Инвестиции, 17:44
Bloomberg узнал о требованиях России к мирному плану по Украине Политика, 17:41
На Украине учредили День программиста в дату григорианского Рождества Политика, 17:36