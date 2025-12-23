МВД сообщило, зачем мошенникам нужны аккаунты в соцсетях

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Киберполиция МВД России предупреждает граждан о новой цели злоумышленников в интернете. Мошенники стали интересоваться обычными, «живыми» аккаунтами рядовых пользователей в социальных сетях и мессенджерах, таких как VK и Telegram. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как пояснили в управлении по борьбе с киберпреступностью, взломанный профиль с историей переписок, подписчиками и привычной активностью выглядит гораздо надежнее, чем новый фейковый аккаунт. Такие страницы подходят для злоупотреблений, так как не вызывают подозрений ни у людей, ни у автоматических систем защиты. Преступникам редко интересно читать личную переписку жертвы — они используют захваченный аккаунт как инструмент для массовой рассылки фишинговых ссылок, вовлечения в серые схемы или для шантажа.

Отдельную серьезную опасность представляют голосовые и видеозаписи, которые пользователи годами оставляют в мессенджерах. Как отметили в МВД, накопленного массива биометрических данных: голосовых сообщений, видеокружков, характерных интонаций — достаточно, чтобы современные нейросети научились качественно подделывать голос человека. Это открывает возможности для новых видов мошенничества, например звонков родственникам с просьбой о срочной финансовой помощи якобы от лица владельца аккаунта.