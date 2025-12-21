Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки подарков

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Мошенники запустили схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году. Об этом рассказали в компании в области кибербезопасности ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»), передает «РИА Новости».

По данным экспертов, злоумышленники посылают сотрудникам компаний СМС якобы от службы доставки с сообщением, что один из клиентов отправил подарок, но курьер не смог дозвониться. В сообщении предлагается связаться по указанному номеру напрямую. Для жертвы это создает видимость доверия и делового контекста, хотя мошенники собирают данные о контрагентах и клиентах из открытых источников, включая сайт самой компании.

После установления контакта преступники могут выманить персональные и конфиденциальные данные, а также убедить жертву оплатить различные сборы или перейти на фишинговый сайт, имитирующий портал службы доставки.

Эксперты отметили, что такие инциденты относятся к атакам с подменой бренда, когда злоумышленники представляются реальными компаниями для обмана граждан.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать россиянам купить билеты на новогодние мероприятия по выгодным ценам, однако после перевода денег на их счет они перестают выходить на связь.

С начала декабря специалисты зафиксировали более 150 потенциально мошеннических объявлений. Подобные предложения обычно размещаются на онлайн-досках объявлений, а для увеличения охвата злоумышленники распространяют их в мессенджерах и социальных сетях.

Для привлечения жертв мошенники публикуют фальшивые предложения и ссылки на фишинговые сайты в комментариях под постами популярных телеграм-каналов, а также маскируются под обычных пользователей, предлагая билеты в чатах и группах.

Эксперты рекомендовали покупать билеты только через официальные и проверенные сервисы, даже если на других ресурсах предлагают более низкие цены, а также оценивать все риски покупки билетов в мессенджерах и на онлайн-досках.