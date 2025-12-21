 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки подарков

Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки новогодних подарков
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Мошенники запустили схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году. Об этом рассказали в компании в области кибербезопасности ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»), передает «РИА Новости».

По данным экспертов, злоумышленники посылают сотрудникам компаний СМС якобы от службы доставки с сообщением, что один из клиентов отправил подарок, но курьер не смог дозвониться. В сообщении предлагается связаться по указанному номеру напрямую. Для жертвы это создает видимость доверия и делового контекста, хотя мошенники собирают данные о контрагентах и клиентах из открытых источников, включая сайт самой компании.

После установления контакта преступники могут выманить персональные и конфиденциальные данные, а также убедить жертву оплатить различные сборы или перейти на фишинговый сайт, имитирующий портал службы доставки.

Эксперты отметили, что такие инциденты относятся к атакам с подменой бренда, когда злоумышленники представляются реальными компаниями для обмана граждан.

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая дешевые билеты на елку
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать россиянам купить билеты на новогодние мероприятия по выгодным ценам, однако после перевода денег на их счет они перестают выходить на связь.

С начала декабря специалисты зафиксировали более 150 потенциально мошеннических объявлений. Подобные предложения обычно размещаются на онлайн-досках объявлений, а для увеличения охвата злоумышленники распространяют их в мессенджерах и социальных сетях.

Для привлечения жертв мошенники публикуют фальшивые предложения и ссылки на фишинговые сайты в комментариях под постами популярных телеграм-каналов, а также маскируются под обычных пользователей, предлагая билеты в чатах и группах.

Эксперты рекомендовали покупать билеты только через официальные и проверенные сервисы, даже если на других ресурсах предлагают более низкие цены, а также оценивать все риски покупки билетов в мессенджерах и на онлайн-досках.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
интернет-мошенники мошенники Россия подарки новогодние подарки

