Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10–15 лет

Ближайшие 10–15 лет будут временем колоссальной технологической трансформации и бурного развития искусственного интеллекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики.

«Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, еще мировая история не знала», — сказал он.

По его словам, искусственный интеллект начнет заменять работников начальных ступеней, в том числе тех, у которых творческая и интеллектуальная профессия.

