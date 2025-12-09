Путин предупредил о риске потерять «все, что дорого» из-за ИИ
Как отказ от искусственного интеллекта и инструментов big data, так и их «бездумное» использование, грозят колоссальными рисками, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает корреспондент РБК.
«Не использовать эти инструменты — значит проиграть всё, что нам дорого. Просто всё проиграть, если не использовать эти возможности больших данных и всё, что с этим связано. Но в то же время, если использовать это бездумно, то это тоже может привести к утрате как раз всего того, что нам дорого — нашей идентичности и распылению информации больших данных, передаче этой информации в руки тех, кто воспользуется минимумом недобросовестно этой информацией и так далее», — сказал глава государства.
Слова Путина были связаны с выступлением члена СПЧ, главы компании «Крибрум» Игоря Ашманова о проблемах регулирования ИИ. Президент, комментируя Ашманова, заметил, что «даже людям, которые не погружены в эти проблемы, все-таки становится очевидным, что надо решать, но не очень понятно даже, как это делать».
«Нам ни в коем случае нельзя потерять поколение совсем молодых наших граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку, и всё. И сами не будут в состоянии решать элементарные задачи по математике, физике, химии. Да и истории знать, как следует, не будут. Вот это сложная задача. Чтобы у нас не возникла элита из двух десятых человек, которые действительно думают, которые что-то генерят, и основной массы людей, которые будут только... Уметь кнопку нажимать, и все», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что использование ИИ не должно размывать ответственность человека, человек всегда ответственен.
На Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке в начале сентября, Путин говорил, что положительно относится к внедрению искусственного интеллекта в процесс формирования бюджета. В то же время глава государства отметил, что в настоящее время подобные инструменты могут быть для правительства и ЦБ только «помощниками в принятии решений».
Госдума сейчас работает над федеральным законом о регулировании нейросетей. В нем, в частности, будет прописано определение того, что такое искусственный интеллект.
