Технологии и медиа
0

Володин предложил обсудить вопрос маркировки ИИ

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос маркировки контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ), он запустил опрос в мессенджере Max.

Володин отметил, что ИИ начали применять даже в тех сферах, где это, по сути, недопустимо, например, при вынесении судебных решений. Кроме того, ИИ все больше применяют для создания фото, видео, текстов. Такой контент зачастую невозможно отличить от созданного человеком, подчеркнул глава Госдумы, а продукты ИИ используются также в противоправных целях.

«Теме искусственного интеллекта планируем посвятить большие парламентские слушания в конце года», — сообщил Володин в телеграм-канале.

Собянин спросил у Грефа, заменит ли его искусственный интеллект
Политика
Сергей Собянин

В июле Минцифры назвало первоочередной задачей закрепление в законодательстве «правового режима легитимного создания, распространения и использования» ИИ-контента, передавали «Известия». В министерстве тогда подчеркнули, что пока нет единого понятийного аппарата — например, юридических терминов «дипфейк», «искусственный интеллект» и «синтетический контент» пока не существует. Нужно выработать технические меры, чтобы выявлять и маркировать дипфейки, говорилось в сообщении.

Первой страной, которая ввела маркировку для сгенерированного нейросетями контента, стал Китай, новые правила вступили в силу с 1 сентября. Согласно требованиям, платформы и разработчики должны сообщать, что их сервисы создают контент с помощью искусственного интеллекта. В свою очередь магазины приложений должны проверять, как именно маркируется такой контент. Мера направлена на борьбу с дезинформацией.

Софья Полковникова
Вячеслав Володин искусственный интеллект маркировка
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
