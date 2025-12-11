 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Политики, звезды и искусственный интеллект: кого Time выбирал людьми года

Человеком года 2025 по версии Time стали архитекторы искусственного интеллекта
Журнал Time выбрал человеком года архитекторов искусственного интеллекта. Это не первый случай, когда издание признает человеком года не одну конкретную личность. Кто еще удостаивался этого звания по версии Time — в подборке РБК
Политики, звезды и искусственный интеллект: кого Time выбирал людьми года

Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина
мультимедиа Time Человек года искусственный интеллект
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Ангела Меркель фото
Ангела Меркель
политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Марк Цукерберг фото
Марк Цукерберг
программист, предприниматель
14 мая 1984 года
Прямой эфир
