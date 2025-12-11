Политики, звезды и искусственный интеллект: кого Time выбирал людьми года
Человеком года — 2025 стали архитекторы ИИ. Time присудил им этот статус «за создание эпохи мыслящих машин, за то, что они поразили и обеспокоили человечество, за преобразование настоящего и за выход за рамки возможного». Как отметила редакция журнала, 2025 год стал точкой невозврата, когда потенциал ИИ «раскрылся во всей красе».
На обложке журнала, оформленной в стиле фотографии «Обед на небоскребе», на стальной балке над Нью-Йорком сидят глава Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг; гендиректор AMD Лиза Су; владелец X, Neuralink и компании xAI, разработавшей чат-бот Grok, Илон Маск; глава Nvidia Дженсен Хуанг. Рядом с ними на балке расположились глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор принадлежащей Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.
В 2024 году журнал выбрал человеком года Дональда Трампа, отметив, что его «политическое возрождение» не имеет аналогов в американской истории. «Он обошел не одного, а двух оппонентов-демократов, одержал победу во всех семи колеблющихся штатах и стал первым за 20 лет республиканцем, победившим в народном голосовании», — перечислили авторы.
В 2023-м человеком года стала Тейлор Свифт. Редакция отметила, что звание певице присудили «за то, что она принесла радость обществу, отчаянно в ней нуждающемуся». В сентябре того же года Свифт стала первой исполнительницей, собравшей 100 млн прослушиваний в месяц на Spotify.
В 2022 году Time назвал человеком года президента Украины Владимира Зеленского и людей, который олицетворяют дух этой страны.
В 2021 году человеком года стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. По мнению редакции, бизнесмен «оказывает необычайное влияние на жизнь на Земле и потенциально на жизнь вне Земли».
В 2020 году звание получили сразу двое — избранный президент США Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис. Демократ победил на выборах с наивысшей явкой за столетие и набрал 81 млн голосов, отметила редакция Time. Харрис журнал назвал символом «смены поколений, свежего взгляда и воплощения разнообразия Америки».
В 2019-м Time впервые выбрал человеком года подростка — 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг. В августе 2018 года она впервые вышла к зданию парламента Швеции и потребовала обратить внимание на проблему глобального потепления. После этого она стала выходить на акции протеста регулярно, и к ней присоединились другие активисты по всему миру.
В 2018-м победили «Стражи» — так Time назвал журналистов, которые пострадали из-за профессиональной деятельности. Среди получивших звание был саудовский колумнист The Washington Post Джамаль Хашкаджи. Он пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее власти королевства признали его гибель. В консульстве якобы произошел конфликт, который привел к смерти Хашкаджи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство жестоким и тщательно спланированным.
В 2017 году звание присвоили «Разрушителям молчания» — жертвам сексуальных домогательств, которые публично рассказали о случившемся под хэштегом #MeToo. На обложку журнал поместил фотографии пяти женщин — актрисы Эшли Джадд, бывшего инженера Uber Сьюзан Фаулер, лоббистки Адамы Иву, певицы Тейлор Свифт и сборщицы земляники Исабель Паскуаль, каждая из которых рассказала о своем опыте сексуальных домогательств на работе.
В 2016-м Time выбрал человеком года Дональда Трампа после его победы на выборах. Во время избирательной кампании политика критиковали, называли «пошляком» и «шоуменом», но он использовал это отношение, чтобы c помощью бульварных заголовков «обрести связь с простыми людьми», объяснило свой выбор издание. На обложке Трамп назван «президентом разъединенных штатов Америки».
В 2015 году человеком года стала канцлер Германии Ангела Меркель. Она четвертая женщина в истории журнала, которую Time назвал человеком года. Свой выбор журнал объяснил тем, что Меркель смогла сохранить и поддержать «открытую безграничную Европу» в условиях экономического кризиса и продолжающегося наплыва беженцев.
Человеком года по версии редакции журнала в 2014-м стал собирательный образ борцов с лихорадкой Эбола. Журнал подготовил несколько версий обложки, на каждой из которых изображены врачи, медсестры и волонтеры, участвовавшие в борьбе с вирусом.
В 2013 году человеком года стал папа римский Франциск, которого журнал назвал «голосом совести». «Это большая редкость, чтоб никому неизвестный ранее человек смог за короткий срок привлечь к себе такое внимание людей во всем мире — молодых и старых, верующих и циников», — отметили редакторы Time. Он третий понтифик, ставший человеком года по версии журнала.
Человеком 2012 года Time назвал президента США Барака Обаму — «архитектора новой Америки». Редакторы подчеркнули, что политик сумел обратить слабость в новые возможности, заручился поддержкой как белых, так и цветных избирателей, которые голосовали в его кампании чаще, чем ранее. По мнению Time, Обама больше, чем «просто политический деятель, — он культурный феномен».
В 2011 году человеком года стал собирательный образ протестующего, в том числе участники «арабской весны». Как подчеркнуло издание, демонстранты со всего мира помогли «переосмыслили власть народа в глобальном масштабе».
В 2010 году человеком года стал основатель Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг. По мнению издания, соцсеть изменила представление об отношениях людей во всем мире. В том же году число пользователей Facebook превысило 500 млн человек.
В 2009 году Time объявил человеком года председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке. Журнал отметил его усилия на посту во время экономического кризиса 2007–2008 годов.
В 2008 году человеком года выбрали президента США Барака Обаму — политика, сумевшего добиться высокого уровня общественной поддержки в кратчайшие сроки. Издание также считает, что он стал первым президентом со времен Франклина Рузвельта, которому пришлось столкнуться сразу с рядом серьезных проблем — мировым экономическим кризисом, войной в Ираке и Афганистане и угрозой глобальной экологической катастрофы.
В 2007 году журнал Time назвал человеком года президента России Владимира Путина за укрепление стабильности и повышение роли страны в мире. «На родине он обеспечил свое политическое будущее, а во внешней политике — расширил влияние России на международной арене», — отметил журнал.
В 2006 году звание получили все пользователи интернета. Как отметила редакция, Сеть стала инструментом, позволяющим объединить небольшой вклад миллионов людей и сделать его значимым.
В 2005 году людьми года стали «добрые самаритяне» — супруги Билл и Мелинда Гейтс и лидер группы U2 Боно, которые пожертвовали более $1,6 млрд пострадавшим от цунами в Юго-Восточной Азии и урагана «Катрина».
В 2004-м человеком года выбрали Джорджа Буша-младшего, который, по мнению редакции, оказался «сильным политиком, в полной мере реализовавшим качества лидера на посту главы государства».
В 2003 году человеком года стал собирательный образ военнослужащего США, который «живет и умирает ради самых судьбоносных решений страны». Американские солдаты удостоились этого звания во второй раз, впервые оно было присвоено в 1950 году во время войны в Корее.
В 2002-м людьми года Time назвал трех женщин, причастных к волне корпоративных скандалов в США, — агента ФБР Колин Роули, сотрудницу компании Enron Шеррон Уоткинс и Синтию Купер из фирмы WorldCom. Последние обнаружили материалы, свидетельствующие о массовых махинациях с бухгалтерской отчетностью в своих компаниях.
В 2001 году человеком года стал мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который «был смелым, когда это требовалось, грубым, когда это было уместно... не спал, не сдавался и не отступал» после терактов 11 сентября. В тот день боевики «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) захватили четыре пассажирских самолета: два направили на башни-близнецы в Нью-Йорке, еще один врезался в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании. Жертвами терактов стали более 2,9 тыс. человек, в том числе спасатели и полицейские.
В 2000 году журнал Time выбрал человеком года избранного президента США Джорджа Буша-младшего. «Человек, одержавший победу в этой гонке на выживание, станет не только следующим президентом, но и символом исторического действа, о котором будут вспоминать и через сто лет», — пояснили в редакции. На выборах 2000 года голоса, поданные за Буша и его оппонента демократа Альберта Гора в штате Флорида, пересчитывали несколько раз. Верховный суд присудил победу Бушу, многие не признали решение правомерным.
