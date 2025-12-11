Политики, звезды и искусственный интеллект: кого Time выбирал людьми года

Человеком года — 2025 стали архитекторы ИИ. Time присудил им этот статус «за создание эпохи мыслящих машин, за то, что они поразили и обеспокоили человечество, за преобразование настоящего и за выход за рамки возможного». Как отметила редакция журнала, 2025 год стал точкой невозврата, когда потенциал ИИ «раскрылся во всей красе».

На обложке журнала, оформленной в стиле фотографии «Обед на небоскребе», на стальной балке над Нью-Йорком сидят глава Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг; гендиректор AMD Лиза Су; владелец X, Neuralink и компании xAI, разработавшей чат-бот Grok, Илон Маск; глава Nvidia Дженсен Хуанг. Рядом с ними на балке расположились глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор принадлежащей Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.