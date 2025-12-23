 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Орешкин оценил влияние ИИ на рынок труда

Искусственный интеллект активно внедряется в нашу жизнь, а его влияние на рынок труда, занятость и образование еще предстоит осознать, заявил замглавы администрации Президента Максим Орешкин на II Тобольских чтениях
Влияние технологии искусственного интеллекта (ИИ) на рынок труда, занятость и образование еще предстоит осознать, заявил в ходе выступления на научной конференции «II Тобольские чтения» замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Он отметил, что ИИ активно внедряется в жизнь общества и автоматизирует как интеллектуальные, так и творческие рабочие места, а высшие учебные заведения ожидает серьезная трансформация.

«То, на что нужно обращать особое внимание — это внедрение автоматизированных технологий. Другой тренд, который гораздо более важен, — это проникновение искусственного интеллекта, — сказал он. — То, как повлияет искусственный интеллект на рынок труда и занятость предстоит осознать. Это быстро входит в нашу жизнь» (цитата по ТАСС).

Орешкин подчеркнул, что автоматизация с помощью ИИ затрагивает интеллектуальные и творческие профессии. «Университеты будет ждать очень серьезная трансформация и это будут качественно иные вещи», — добавил он.

Тобольские чтения — ежегодная всероссийская научно-практическая конференция, объединяющая экспертов, ученых, представителей власти, бизнеса и культуры. Чтения служат площадкой для дискуссий и практического продвижения стратегических проектов, выработки рекомендаций и формирования коалиций для комплексного развития урало-сибирских регионов.

Путин поручил проработать создание штаба по руководству ИИ-отраслью
Технологии и медиа

Отказ от использования ИИ и инструментов big data, и их бездумное применение могут привести к серьезным последствиям для страны, заявил в начале декабря президент Владимир Путин.

По его словам, отказ от таких технологий грозит «проигрышем всего, что дорого», тогда как бездумное использование ИИ может размывать идентичность граждан, распылять информацию и передавать ее недобросовестным пользователям.

Глава государства подчеркнул, что ИИ должен не заменять человека, а лишь служить инструментом поддержки. Он также обратил внимание на риск утраты базовых знаний среди молодежи, если люди будут лишь «нажимать кнопочку», вместо того чтобы развивать навыки в математике, физике, химии и истории.

В октябре председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил о намерении активнее внедрять ИИ в работу судов, в том же месяце президент призвал использовать преимущества ИИ и цифровых технологий в российском сельском хозяйстве.

В настоящее время Госдума работает над федеральным законом о регулировании нейросетей, в котором, в частности, будет дано определение искусственного интеллекта.

В 2023 году на конференции AI Journey, посвященной ИИ, Путин назвал внедрение ИИ в различные сферы жизни «началом новой главы существования человечества».

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Максим Орешкин искусственный интеллект рынок труда технологии
