Краснов призвал внедрять в работу судов искусственный интеллект

Краснов заявил о намерении активнее внедрять ИИ в работу судов. Также он назвал нагрузку на судей одной из наиболее острых проблем судебной системы

Игорь Краснов на совещании с председателями федеральных судов, 21 октября 2025 года (Фото: Верховный суд Российской Федерации)

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поставил задачу активнее внедрять искусственный интеллект в работу судов. Его слова цитирует пресс-служба Верховного суда.

«Аналитические программные комплексы на основе искусственного интеллекта — вот что является перспективным направлением в развитии судебной системы. Будем активнее внедрять их в работу судов, быстрее выявлять противоречия в судебной практике и реагировать на них», — сказал Краснов.

Также председатель Верховного суда назвал одной из приоритетных задач обеспечение независимости судей и беспристрастности судебного разбирательства. «Судья должен помнить о принесенной им присяге, а не ориентироваться на губернаторов, полномочных представителей и федеральных инспекторов. Ни они, ни госкорпорации, ни представители судебного департамента и органов судейского сообщества не должны оказывать влияние на судей. В своих решениях судья должен опираться исключительно на закон и практику Верховного Суда России», — добавил он.

Краснов заявил, что нагрузка на судей — одна из наиболее острых проблем судебной системы. «По моему поручению проведен анализ служебной нагрузки судов, выявлены регионы, которые уже на протяжении нескольких лет работают с максимальными показателями. В связи с этим вакантные должности в судах страны будут перераспределены в пределах установленной законом штатной численности», — отметил он.

В сентябре, отвечая на вопросы сенаторов при рассмотрении его кандидатуры для назначения на должность председателя Верховного суда, Краснов заявлял, что внедрение искусственного интеллекта в работу судов снизит нагрузку на судей и повысит доступ к правосудию.

«Что касается генеративного искусственного интеллекта — в ряде стран мира в высших судебных инстанциях он уже применяется, — сказал Краснов. — Для чего применяется генеративный искусственный интеллект в настоящее время? Это анализ судебных решений, анализ больших баз данных и подготовка возможных решений судей. Естественно, из этого очень много можно применить и в Верховном суде», — сказал он (цитата по ТАСС).

В апреле рабочая группа «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика» одобрила концепцию понятного для алгоритмов права и направила ее в Минэкономразвития для подготовки к принятию.

Как рассказал РБК вице-президент по развитию и планированию фонда «Сколково» Сергей Израйлит, есть несколько направлений, на которые такие технологии могут повлиять. В частности, с их помощью у граждан появится возможность разбираться с разными правовыми документами. В более далекой перспективе эти технологии, по его мнению, позволят повысить качество предоставления услуг, в том числе на цифровых платформах.