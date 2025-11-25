Оперштаб Краснодара сообщил о повреждениях при атаке БПЛА в центре города
В центральной части Краснодара нашли обломки дронов, сообщает региональный оперативный штаб региона в телеграм-канале.
«В ЕДДС краевого центра поступили сообщения о падении обломков БПЛА рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе», — говорится в сообщении.
В результате были повреждены несколько окон трех зданий: двух многоквартирных домов и офисного центра. Обошлось без пострадавших.
«На месте работают специальные и экстренные службы. <...> Проводится детальное обследование территории и установление ущерба», — добавила пресс-служба.
От атаки беспилотников пострадали также Новороссийск и Геленджик. В первом городе повреждения от падения обломков дронов получили три многоквартирных дома, в еще одном частном доме пострадал мужчина, его госпитализировали.
В Геленджике в селе Кабардинка в результате налета БПЛА получили повреждения два частных дома. Один мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице, получил ранение ноги ниже колена. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины