Оперштаб Краснодара сообщил о повреждениях при атаке БПЛА в центре города

Были повреждены окна трех зданий в Центральном внутригородском округе, обошлось без пострадавших

В центральной части Краснодара нашли обломки дронов, сообщает региональный оперативный штаб региона в телеграм-канале.

«В ЕДДС краевого центра поступили сообщения о падении обломков БПЛА рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе», — говорится в сообщении.

В результате были повреждены несколько окон трех зданий: двух многоквартирных домов и офисного центра. Обошлось без пострадавших.

«На месте работают специальные и экстренные службы. <...> Проводится детальное обследование территории и установление ущерба», — добавила пресс-служба.

От атаки беспилотников пострадали также Новороссийск и Геленджик. В первом городе повреждения от падения обломков дронов получили три многоквартирных дома, в еще одном частном доме пострадал мужчина, его госпитализировали.

В Геленджике в селе Кабардинка в результате налета БПЛА получили повреждения два частных дома. Один мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице, получил ранение ноги ниже колена. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.