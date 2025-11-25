 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Оперштаб Краснодара сообщил о повреждениях при атаке БПЛА в центре города

Сюжет
Военная операция на Украине
Были повреждены окна трех зданий в Центральном внутригородском округе, обошлось без пострадавших

В центральной части Краснодара нашли обломки дронов, сообщает региональный оперативный штаб региона в телеграм-канале.

«В ЕДДС краевого центра поступили сообщения о падении обломков БПЛА рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе», — говорится в сообщении.

В результате были повреждены несколько окон трех зданий: двух многоквартирных домов и офисного центра. Обошлось без пострадавших.

«На месте работают специальные и экстренные службы. <...> Проводится детальное обследование территории и установление ущерба», — добавила пресс-служба.

Фура загорелась при падении обломков дрона в Новороссийске
Политика

От атаки беспилотников пострадали также Новороссийск и Геленджик. В первом городе повреждения от падения обломков дронов получили три многоквартирных дома, в еще одном частном доме пострадал мужчина, его госпитализировали.

В Геленджике в селе Кабардинка в результате налета БПЛА получили повреждения два частных дома. Один мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице, получил ранение ноги ниже колена. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Краснодар беспилотники повреждения
Материалы по теме
В Ростовской области при налете БПЛА пострадали три человека
Политика
Фура загорелась при падении обломков дрона в Новороссийске
Политика
Третий многоквартирный дом Новороссийска пострадал от обломков БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 04:09 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 04:09
Оперштаб назвал число пострадавших от атак дронов в Новороссийске Политика, 04:20
В Сочи сняли угрозу атаки беспилотников Политика, 04:12
В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелось складское помещение Политика, 03:55
В Новороссийске число поврежденных многоквартирных домов увеличилось до 5 Политика, 03:39
В краснодарском селе обломки дрона повредили частный дом Политика, 03:27
Из-за обломков БПЛА в лесу под Геленджиком возник пожар Политика, 03:26
WP узнала, что союзники США в ЕС знают не все о переговорах с Украиной Политика, 03:17
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Ростовской области при налете БПЛА пострадали три человека Политика, 03:10
Оперштаб Краснодара сообщил о повреждениях при атаке БПЛА в центре города Политика, 03:04
Захарова раскритиковала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине Политика, 02:39
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Фура загорелась при падении обломков дрона в Новороссийске Политика, 02:30
Третий многоквартирный дом Новороссийска пострадал от обломков БПЛА Политика, 01:57
В Новороссийске на фоне налета БПЛА открыли пункт временного размещения Политика, 01:50