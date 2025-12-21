Обломки БПЛА повредили трубопровод в поселке Краснодарского края
В результате падения обломков беспилотников был поврежден трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.
«Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 кв.м. На месте работают оперативные и специальные службы. Пожарные расчеты тушат возникший пожар», — говорится в сообщении.
Позднее Минобороны России отчиталось об уничтожении над территориями российских регионов 35 беспилотников. Так, в период с 20:00 до 23:30 мск 21 декабря над акваторией Черного моря было уничтожено 23 дрона.
В ночь на 21 декабря Министерство обороны сообщило также о трех сбитых беспилотниках на территории России. Два из них были уничтожены в Волгоградской области, а третий — в Ростовской.
