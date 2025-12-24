Euronews назвало решение ЕС по кредиту Киеву «холодным душем» для Мерца

Фридрих Мерц (Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters)

Принятое на саммите Евросоюза решение выделить Украине кредит без использования замороженных российских активов стало «холодным душем» для канцлера Германии Фридриха Мерца, пишет Euronews.

Мерц активно выступал за то, чтобы кредит профинансировали за счет российских средств, и предупреждал, что отказ использовать активы для помощи Киеву нанесет удар по ЕС на долгие годы.

Однако, отмечает телеканал, канцлер «не смог оценить» настроение лидеров ЕС на саммите, и в итоге на встрече было принято решение, против которого Берлин долго возражал: участники встречи согласовали выделение Украине беспроцентного кредита на €90 млрд в 2026–2027 годах из бюджета Евросоюза. Итог саммита разочаровал и премьера Дании Метте Фредериксен.

Против конфискации замороженных в Европе российских активов для выдачи Киеву «репарационного кредита» выступали Бельгия, которая опасается ответных мер России (большая часть заблокированных активов на сумму около €260 млрд находится в депозитарии Euroclear), а также Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Президент Владимир Путин предупреждал, что попытки Европы изъять активы России могут повлечь «тяжелые последствия для грабителей». Как писала Financial Times, ряд государств Европы допускает, что Россия в ответ может конфисковать западные активы, оставшиеся в стране.