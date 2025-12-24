 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Euronews назвало решение ЕС по кредиту Киеву «холодным душем» для Мерца

Сюжет
Война санкций
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters)

Принятое на саммите Евросоюза решение выделить Украине кредит без использования замороженных российских активов стало «холодным душем» для канцлера Германии Фридриха Мерца, пишет Euronews.

Мерц активно выступал за то, чтобы кредит профинансировали за счет российских средств, и предупреждал, что отказ использовать активы для помощи Киеву нанесет удар по ЕС на долгие годы.

Однако, отмечает телеканал, канцлер «не смог оценить» настроение лидеров ЕС на саммите, и в итоге на встрече было принято решение, против которого Берлин долго возражал: участники встречи согласовали выделение Украине беспроцентного кредита на €90 млрд в 2026–2027 годах из бюджета Евросоюза. Итог саммита разочаровал и премьера Дании Метте Фредериксен.

Минфин Украины спрогнозировал долговые выплаты страны на уровне 10% ВВП
Политика
Фото:Solarisys / Shutterstock

Против конфискации замороженных в Европе российских активов для выдачи Киеву «репарационного кредита» выступали Бельгия, которая опасается ответных мер России (большая часть заблокированных активов на сумму около €260 млрд находится в депозитарии Euroclear), а также Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Президент Владимир Путин предупреждал, что попытки Европы изъять активы России могут повлечь «тяжелые последствия для грабителей». Как писала Financial Times, ряд государств Европы допускает, что Россия в ответ может конфисковать западные активы, оставшиеся в стране.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Теги
Персоны
Фридрих Мерц Германия российские активы Украина кредит Евросоюз
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
Fitch повысило кредитный рейтинг Украины после решения о помощи ЕС
Политика
Politico узнало, во сколько кредит Украине обойдется Евросоюзу
Политика
В ЕС назвали Мелони «убийцей» плана с кредитом за счет активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 17:37
В России признали нежелательной отслеживающую поставки нефти B4Ukraine Политика, 20:02
Morgan Stanley предрек три сюрприза для рынка акций в 2026 году Инвестиции, 19:57
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 19:51
Как экономика впечатлений меняет Москву Отрасли, 19:46
Устойчивый ретейл: как операционные решения создают долгосрочную ценность Отрасли, 19:43
Титов усомнился, что Россия вернется к системе SWIFT Политика, 19:37
Euronews назвало решение ЕС по кредиту Киеву «холодным душем» для Мерца Политика, 19:33
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 19:33
В Подмосковье задержали директора пансионата, где отравились постояльцы Общество, 19:30
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 19:28
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 19:28
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22
Бизнес на доверии: как кибербез стал конкурентным преимуществом Тренды, 19:17
В Чечне открыли монумент погибшим при крушении самолета AZAL Политика, 19:10