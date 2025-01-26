Трамп выразил уверенность в том, что США договорятся с Гренландией

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договорится с Гренландией о ее переходе под контроль Соединенных Штатов, передает The New York Times.

«Я думаю, что с Гренландией мы договоримся; я думаю, что мы добьемся этого», — сказал он журналистам.

Трамп добавил, что не знает, какие претензии на остров есть у Дании. По его словам, если датские власти не позволят Гренландии перейти под контроль США, это будет «очень недружественный акт». «Потому что это для защиты свободного мира. Это не для нас. Это для свободного мира», — сказал президент.

Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее. На пресс-конференции в начале января Трамп отказался исключить, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над Гренландией.

Перед инаугурацией Трамп созвонился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников писала, что в ходе разговора американский президент заявил, что всерьез намерен взять Гренландию под контроль. Источники газеты сообщили, что беседа Трампа с Фредериксен прошла «очень плохо».

Премьер Дании после телефонного разговора подчеркнула, что остров, который является автономной территорией Дании, не продается, и отметила «большой интерес» Вашингтона к этой территории. Гренландский премьер Муте Эгеде говорил, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США.

Гренландия — самый большой остров в мире, расположенный северо-восточнее Северной Америки. Его площадь составляет около 2,2 млн кв. км, на острове проживают около 57 тыс. человек. Он богат природными ресурсами. Власти США с XIX века неоднократно поднимали тему приобретения острова. По данным The Economist, на острове расположены залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство относит к критически важным.