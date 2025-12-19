В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом

В Липецке обломки сбитого беспилотника попали в жилой дом, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал. Несмотря на отсутствие угрозы обрушения здания, сотрудники экстренных служб в целях безопасности проводят эвакуацию жильцов.

«На месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники», — написал Артамонов.

В регионе с 01:22 введен режим воздушной опасности. С 02:32 до 05:10 часов по всей Липецкой области действовала угроза атаки БПЛА.

Мэр города Роман Ченцов сообщил, что всех эвакуированных разместят в пункте временного пребывания.

В октябре в Липецке из-за найденных фрагментов сбитого дрона из располагающихся рядом с местом обнаружения домов эвакуировали 50 человек.