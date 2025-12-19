В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом
В Липецке обломки сбитого беспилотника попали в жилой дом, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
Предварительно, никто не пострадал. Несмотря на отсутствие угрозы обрушения здания, сотрудники экстренных служб в целях безопасности проводят эвакуацию жильцов.
«На месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники», — написал Артамонов.
В регионе с 01:22 введен режим воздушной опасности. С 02:32 до 05:10 часов по всей Липецкой области действовала угроза атаки БПЛА.
Мэр города Роман Ченцов сообщил, что всех эвакуированных разместят в пункте временного пребывания.
В октябре в Липецке из-за найденных фрагментов сбитого дрона из располагающихся рядом с местом обнаружения домов эвакуировали 50 человек.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы