Военная операция на Украине⁠,
0

В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом

Сюжет
Военная операция на Украине

В Липецке обломки сбитого беспилотника попали в жилой дом, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал. Несмотря на отсутствие угрозы обрушения здания, сотрудники экстренных служб в целях безопасности проводят эвакуацию жильцов.

«На месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники», — написал Артамонов.

В регионе с 01:22 введен режим воздушной опасности. С 02:32 до 05:10 часов по всей Липецкой области действовала угроза атаки БПЛА.

В Липецке и районах объявили опасность атаки дронов
Политика

Мэр города Роман Ченцов сообщил, что всех эвакуированных разместят в пункте временного пребывания.

В октябре в Липецке из-за найденных фрагментов сбитого дрона из располагающихся рядом с местом обнаружения домов эвакуировали 50 человек.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Липецк Липецкая область Игорь Артамонов БПЛА беспилотники

