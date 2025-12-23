 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Средства ПВО сбили 29 дронов над регионами России за ночь

Минобороны: средства ПВО сбили 29 дронов над регионами России за ночь
Военная операция на Украине

В период с 23:00 до 7:00 мск в ночь с 22 на 23 декабря силы ПВО перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов перехватили над Ростовской областью — 14. Семь беспилотников сбили в небе над Ставропольским краем. По три дрона уничтожили в Белгородской области и Калмыкии. По одному — в Курской области и Крыму.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о перехвате дронов в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах.

Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в восьми районах
В станице Грушевской Аксайского района произошло возгорание строящегося жилого дома на площади 40 кв. м, позже пожар был ликвидирован. Также в другом возводимом частном доме выбиты окна. Никто не пострадал, уточнил глава региона.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что украинские беспилотники попытались атаковать объекты в Буденновске. В результате возникло возгорание на территории промзоны. Пострадавших нет, подчеркнул губернатор.

В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер», объявил ночью глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Всего за ночь ограничения на полеты ввели четыре воздушных гавани — Волгограда, Магаса, Грозного и Владикавказа.

Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в восьми районах
В Буденновске возник пожар в промзоне из-за атаки дронов
В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»
