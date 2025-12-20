Жительница Белгородской области подорвалась на взрывном устройстве

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Шебекинском городском округе Белгородской области, в районе села Безлюдовка, женщина подорвалась на взрывном устройстве. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В тот же день в самом городе Шебекино произошла атака FPV-дрона на автомобиль. Водитель — мужчина — получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины.

За минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в телеграм-канале Минобороны. По десять дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, по два — над акваторией Азовского моря, Курской и Липецкой областями. Один беспилотник ликвидировали над Брянской областью.